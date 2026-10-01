Nuova specie di pinguino scoperta dopo oltre 100 anni: è già minacciata dai cambiamenti climatici

Una nuova specie di pinguino è stata riconosciuta dalla scienza per la prima volta dopo oltre un secolo. Si chiama Pygoscelis kerguelensis e vive in una delle zone più remote del pianeta, nell’arcipelago delle isole Kerguelen, nell’Oceano Indiano meridionale.

La scoperta nasce da uno studio internazionale che ha dimostrato come i pinguini gentoo, fino a oggi considerati appartenenti a una sola specie, comprendano in realtà quattro specie geneticamente distinte.

Tra queste c’è proprio il nuovo pinguino gentoo sudorientale, che presenta caratteristiche genetiche ed evolutive sufficientemente differenti da giustificarne il riconoscimento come specie autonoma. La scoperta, però, porta con sé anche una preoccupazione: il suo habitat potrebbe ridursi sensibilmente nei prossimi decenni a causa dei cambiamenti climatici.

Come si chiama la nuova specie di pinguino

Il nome scientifico assegnato alla nuova specie è Pygoscelis kerguelensis. Il riferimento è alle isole Kerguelen, territorio subantartico francese nel quale vive la popolazione studiata.

La specie potrebbe essere presente anche sulla vicina Heard Island, altra area estremamente isolata dell’Oceano Indiano meridionale. Esteticamente questi pinguini sono molto simili agli altri gentoo, ed è proprio questa somiglianza ad aver reso difficile distinguerli fino a oggi.

Le moderne analisi genetiche hanno invece permesso agli studiosi di individuare differenze molto più profonde.

NEW PENGUIN SPECIES discovered for FIRST TIME in 100 YEARS — DAYS AFTER NEW CAT SPECIES



NAME: Pygoscelis kerguelensis



LOCATION: KERGUELEN ISLANDS, INDIAN OCEAN pic.twitter.com/rQz2yk0T48 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 29, 2026

La prima nuova specie di pinguino riconosciuta dopo oltre un secolo

Uno degli aspetti più sorprendenti della scoperta è proprio la sua eccezionalità. Secondo i ricercatori, Pygoscelis kerguelensis rappresenta la prima nuova specie di pinguino formalmente descritta in oltre 100 anni.

Non significa però che questi animali siano stati osservati soltanto recentemente. I pinguini delle Kerguelen erano conosciuti da tempo, ma venivano classificati insieme agli altri esemplari di pinguino gentoo. Solo grazie alle analisi genomiche è emerso che la loro storia evolutiva è abbastanza distinta da poterli considerare una specie separata.

Il pinguino gentoo diventa quattro specie differenti

La ricerca ha portato a una revisione più ampia dell’intero gruppo. Quello che tradizionalmente veniva identificato come un unico pinguino gentoo viene ora suddiviso in quattro specie:

Pygoscelis papua , il gentoo settentrionale;

, il gentoo settentrionale; Pygoscelis ellsworthi , il gentoo meridionale;

, il gentoo meridionale; Pygoscelis taeniata , il gentoo orientale;

, il gentoo orientale; Pygoscelis kerguelensis, il nuovo gentoo sudorientale.

Gli studiosi sono arrivati a questa conclusione analizzando il patrimonio genetico di numerosi esemplari provenienti da diverse colonie. Sono state prese in considerazione anche caratteristiche fisiche, vocalizzazioni, comportamento, dieta e periodi di riproduzione.

Perché questi pinguini sono diventati specie diverse

Le popolazioni di pinguino gentoo vivono in territori estremamente distanti tra loro. Questi animali tendono inoltre a mostrare una forte fedeltà alle proprie colonie di origine, caratteristica che ha progressivamente limitato gli incroci tra popolazioni lontane.

Nel corso di centinaia di migliaia di anni, l’isolamento geografico avrebbe quindi favorito una differenziazione sempre maggiore. Un ruolo importante sarebbe stato giocato anche dal Fronte Polare Antartico, una grande barriera oceanica caratterizzata da forti differenze di temperatura e salinità. Con il passare delle generazioni, i diversi gruppi hanno sviluppato adattamenti specifici agli ambienti nei quali vivono.

Una specie rimasta nascosta per più di un secolo

C’è anche un dettaglio particolarmente curioso. L’esemplare utilizzato come riferimento ufficiale della nuova specie non è stato trovato recentemente. Si tratta di un pinguino raccolto alle isole Kerguelen alla fine dell’Ottocento e conservato per oltre un secolo in una collezione museale.

Questo significa che esemplari della nuova specie erano già stati osservati e studiati da moltissimo tempo. A mancare erano però gli strumenti scientifici necessari per comprendere quanto fossero geneticamente diversi dagli altri pinguini gentoo.

La nuova specie è davvero a rischio estinzione?

Su questo punto è importante essere precisi. Pygoscelis kerguelensis non risulta al momento formalmente classificato come specie in pericolo di estinzione. Lo studio evidenzia però una possibile minaccia molto seria legata alla progressiva perdita dell’habitat.

Le simulazioni climatiche realizzate dai ricercatori mostrano che le specie di gentoo che vivono sulle isole subantartiche potrebbero perdere una parte consistente delle aree oggi adatte alla loro sopravvivenza. Il problema diventa ancora più rilevante per una specie che vive in territori molto isolati e con possibilità limitate di spostarsi verso nuove zone.

Cosa potrebbe accadere entro il 2050

Le proiezioni elaborate dagli studiosi guardano soprattutto verso il 2050. Con l’aumento delle temperature e i cambiamenti delle condizioni climatiche nell’Oceano Australe, alcune delle isole oggi occupate da queste popolazioni potrebbero diventare meno adatte alla loro sopravvivenza.

Le possibilità di migrazione sono inoltre ridotte dalla grande distanza che separa questi territori dalle altre terre emerse. Proprio per questo gli scienziati ritengono fondamentale monitorare separatamente la nuova specie.

Considerare tutti i pinguini gentoo come un unico grande gruppo potrebbe infatti nascondere situazioni di rischio molto differenti.

Non tutti i pinguini gentoo reagiranno allo stesso modo

Uno degli aspetti più interessanti della ricerca è che il cambiamento climatico potrebbe avere effetti opposti sulle diverse specie. Le popolazioni che vivono sulle isole subantartiche potrebbero andare incontro a una perdita dell’habitat.

Il gentoo meridionale, che vive invece più vicino all’Antartide, potrebbe in alcuni scenari trovare nuove aree climaticamente adatte più a sud. Una differenza che rafforza ulteriormente l’importanza di distinguere formalmente le quattro specie.

Perché questa scoperta è importante

La classificazione di Pygoscelis kerguelensis non rappresenta soltanto una curiosità scientifica. Riconoscere una nuova specie significa poter studiare separatamente la sua popolazione, l’habitat, l’evoluzione e soprattutto le minacce ambientali alle quali è esposta.

Se questi pinguini fossero rimasti inclusi in una specie molto più numerosa e distribuita su territori enormi, eventuali segnali di declino locale avrebbero potuto essere sottovalutati. La scoperta assume quindi anche un importante valore per la conservazione.

La scienza è riuscita a riconoscere una nuova specie di pinguino dopo oltre un secolo, proprio mentre il suo ambiente naturale potrebbe essere destinato a cambiare profondamente nei prossimi decenni.