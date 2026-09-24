Il basilico è una presenza immancabile sui davanzali domestici grazie alla straordinaria versatilità con cui arricchisce ogni ricetta. La sua essenza penetrante e caratteristica sa donare un tocco inconfondibile a qualsiasi pietanza, elevandone subito il sapore.

Oltre alle doti culinarie, si distingue per una notevole facilità di gestione e propagazione, adatta anche ai meno esperti. La sua forza risiede in un apparato radicale fittonante particolarmente solido, strutturato attorno a un fittone principale che penetra in profondità nel terriccio. Da questo fusto sotterraneo centrale si diramano poi numerose ramificazioni secondarie, garantendo stabilità e un costante assorbimento di nutrimento.

Come riprodurre il basilico e averlo a disposizione tutto l'anno

Per moltiplicare il basilico all'infinito basta prelevare dalla pianta madre dei germogli ascellari, ossia i piccoli getti che crescono tra lo stelo principale e i rami, scegliendo steli di circa 15 centimetri.

Il momento ideale per compiere questa operazione è tra la primavera e l'estate, quando il clima caldo con temperature tra 20 e 25 gradi stimola la pianta a svilupparsi con vigore. Per preparare ogni talea occorre contare quattro foglioline partendo dall'alto ed eliminare tutte le altre sottostanti, così che l'energia della pianta sia concentrata unicamente sulla produzione di nuove radici anziché sul nutrimento del fogliame.

Il "metodo del bastoncino" consiste nell'infilzare degli spiedini nei fori praticati sui lati di una vaschetta di plastica per creare una griglia di supporto su cui appoggiare i rametti, riempiendo poi il contenitore d'acqua. In circa due settimane le talee inizieranno a radicare e, non appena le radici avranno raggiunto la lunghezza di un paio di centimetri, saranno pronte per essere trasferite nel terreno.

È preferibile utilizzare un vaso piccolo di circa 10 centimetri di diametro riempito con terriccio morbido e spugnoso, posizionando la nuova piantina in un luogo molto luminoso ma al riparo dai raggi diretti del sole. Mantenendo il terreno costantemente umido con regolarità, le radici attecchiranno con successo garantendo una crescita rigogliosa e duratura nel tempo.

Gli errori da evitare

Anche quando la tecnica appare elementare, alcune disattenzioni rischiano di pregiudicare il successo della moltiplicazione. La prima regola consiste nel selezionare esclusivamente rametti giovani e vigorosi, scartando quelli vecchi o visibilmente debilitati. È ugualmente cruciale rimuovere il fogliame in eccesso per evitare che la struttura disperda risorse preziose anziché convogliarle nello sviluppo del nuovo apparato radicale.

Per la radicazione in ambiente acquatico diventa indispensabile rinnovare il liquido frequentemente, sventando la comparsa di muffe insidiose e ristagni maleodoranti. L'impiego di lame affilate e accuratamente sterilizzate garantisce inoltre tagli netti e protegge la piantina dal contagio di infezioni batteriche o fungine.