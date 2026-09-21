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Quali lavoretti fare ora in giardino per avere uno spazio verde perfetto per tutto l'autunno

Come prendersi cura dello spazio verde e garantirsi un giardino al top anche in autunno?
Ambiente21 Settembre 2026 - ore 12:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
Ambiente21 Settembre 2026 - ore 12:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'estate metereologica è finita da un po', e anche quella astronomica ha ormai le ore contate. Le temperature però, rimangono abbastanza gradevoli, facendo nascere in molti il desiderio di trascorrere qualche ora all'aria aperta. Chi ha la fortuna di avere davanti a casa un giardino, potrà sfruttarlo ancora, grazie a piccoli accorgimenti che lo manterranno perfetto per tutto l'autunno.

Giardino al top: come avere spazi verdi perfetti in autunno

Sebbene l'aria si stia facendo poco a poco più fresca, e comincino ad arrivare le prime piogge, molti non rinunciano a trascorrere un po' di tempo all'aria aperta. Un giardino davanti a casa può rappresentare, in questi casi, un tesoro prezioso. Ovviamente è necessario prendersi cura del verde, operazione che non solo consentirà di vivere al meglio l'outdoor, ma darà anche prestigio all'intera area.

Mantenere un giardino in perfetto stato anche in autunno è davvero molto semplice, richiede pochi accorgimenti e darà grandi risultati. Per iniziare sarà necessario prendersi cura del manto erboso, delle piante in vaso e delle aiuole. Sebbene siano già iniziate le prime piogge, è importante non sospendere le annaffiature, avendo anche l'accortezza di eliminare i fiori appassiti e ripulire le basi dalle erbe infestanti.

Come preparare il giardino all'inverno

Questo è il momento di preparare il terreno per affrontare i mesi freddi in arrivo, e oltre alle pulizie, al controllo delle erbacce, alla sistemazione delle aiuole, è importante anche assicurarsi che le piante rampicanti abbiano sostegni adeguati per proteggere rami e fiori dal vento.

Il prato, anche se provato dal caldo estivo, torna a crescere con le prime piogge. Con l'autunno arriva anche il momento perfetto per pianificare la messa a dimora di bulbi. Chi ama i tulipani, i narcisi e le calendule, potrà iniziare a programmare la messa a dimora dei bulbi.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Settembre ore 16:22

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