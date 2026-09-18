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Notte Europea dei Ricercatori 2026, la scienza invade 13 città italiane: eventi e laboratori gratis

Il 25 settembre 2026 torna la Notte Europea dei Ricercatori in 13 città con eventi e laboratori gratis.
Calendario18 Settembre 2026 - ore 12:03 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una giornata per scoprire da vicino come lavorano ricercatori e scienziati e quanto la ricerca incida sulla vita di tutti i giorni. Il 25 settembre 2026 torna la Notte Europea dei Ricercatori, uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati alla divulgazione scientifica.

Tra le iniziative italiane c'è SHARPER – SHAring Researchers’ Passion for Extreme Regions, che per l'edizione 2026 coinvolgerà 13 città italiane con decine di appuntamenti. Il progetto fa parte dell'iniziativa europea MSCA and Citizens ed è finanziato nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie di Horizon Europe.

Notte Europea dei Ricercatori 2026: quando si svolge

La data da segnare sul calendario è venerdì 25 settembre 2026. La Notte Europea dei Ricercatori si svolgerà contemporaneamente in numerosi Paesi europei e avrà l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca attraverso esperienze pratiche e attività accessibili anche a chi non possiede conoscenze scientifiche specifiche.

A livello europeo sono previsti science show, esperimenti, giochi, quiz, competizioni, mostre e attività digitali. Gli eventi collegati alla Notte Europea dei Ricercatori sono gratuiti e aperti al pubblico.

Quali sono le 13 città italiane di SHARPER 2026

L'edizione italiana di SHARPER 2026 coinvolgerà 13 città distribuite tra diverse regioni. Le città ufficialmente indicate dagli organizzatori sono:

  • Ancona
  • Cagliari
  • Camerino
  • Catania
  • Genova
  • L'Aquila
  • Nuoro
  • Palermo
  • Perugia
  • Sassari
  • Terni
  • Trieste
  • Urbino

In ognuna di queste località è prevista una rete di università, istituti di ricerca, enti, associazioni e imprese impegnata nella realizzazione degli eventi. Complessivamente la rete SHARPER conta già oltre 180 soggetti coinvolti.

Cosa si potrà fare durante Sharper 2026

L'idea alla base dell'iniziativa è trasformare per un giorno le città in veri e propri laboratori diffusi, permettendo al pubblico di incontrare direttamente ricercatrici e ricercatori.

Il programma varia da città a città e comprende laboratori, incontri, dimostrazioni scientifiche, mostre, spettacoli, giochi ed esperienze interattive.

Gli argomenti saranno estremamente diversi: dalla medicina alla matematica, dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, passando per fisica, terremoti, ambiente, astronomia, nuove tecnologie e mobilità.

A Perugia, ad esempio, è prevista un'attività dedicata all'intelligenza artificiale generativa, nella quale i partecipanti potranno interagire con un chatbot e comprenderne meccanismi e limiti.

A Palermo sono invece presenti nel programma iniziative dedicate alla sostenibilità e alle nuove tecnologie, mentre a Cagliari sono previsti laboratori incentrati anche sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Un evento pensato anche per bambini, ragazzi e scuole

La Notte Europea dei Ricercatori non è riservata agli addetti ai lavori. Molte delle attività sono pensate proprio per bambini, ragazzi, famiglie e studenti, con esperimenti e giochi che permettono di spiegare fenomeni complessi in maniera semplice e coinvolgente.

Sono inoltre previste iniziative specificamente dedicate alle scuole. Nel programma SHARPER compaiono, per esempio, appuntamenti dedicati alla matematica applicata alla vita quotidiana, alla sismologia, ai pianeti, alla tecnologia e alle scienze naturali. L'obiettivo europeo è anche quello di mostrare ai più giovani come funziona concretamente il lavoro scientifico e far conoscere le possibili carriere nel mondo della ricerca.

Che cos'è Sharper

SHARPER è l'acronimo di SHAring Researchers’ Passion for Extreme Regions. Il progetto vuole raccontare la passione dei ricercatori per la scoperta e il loro contributo nell'affrontare alcune delle grandi sfide della società contemporanea.

L'edizione 2026 utilizza il concetto di “Extreme Regions” in senso molto ampio: non soltanto i territori fisicamente estremi, dai fondali della Terra allo Spazio, ma anche i nuovi confini della conoscenza e le comunità più difficili da raggiungere.

Notte Europea dei Ricercatori 2026: gli eventi sono gratuiti?

Sì. La Notte Europea dei Ricercatori è gratuita e aperta al pubblico, anche se per alcune singole attività può essere necessaria una prenotazione a causa del numero limitato di posti. Per conoscere orari, sedi e modalità di partecipazione è quindi consigliabile consultare il programma specifico della propria città, che viene aggiornato progressivamente dagli organizzatori.

Quando e dove si svolge la Notte Europea dei Ricercatori 2026?

L'appuntamento principale è fissato per venerdì 25 settembre 2026 in tutta Europa. In Italia, il progetto SHARPER trasformerà 13 città in luoghi di incontro tra ricerca e pubblico: dalle grandi città come Genova, Palermo e Catania ai centri universitari come Camerino, L'Aquila, Perugia e Urbino.

Per una giornata la scienza uscirà quindi dai laboratori tradizionali per arrivare nelle piazze, nelle università, nei musei e negli spazi cittadini, dando al pubblico la possibilità di vedere esperimenti, incontrare i ricercatori e scoprire come la ricerca può cambiare concretamente la vita quotidiana.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Settembre ore 15:23

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