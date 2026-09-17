Nettuno brillerà nel cielo: ecco quando e come osservarlo al meglio

A fine settembre gli amanti dell'astronomia potranno assistere all'evento cosmico più suggestivo dedicato ai pianeti esterni, quando l'ultimo corpo celeste del nostro sistema si disporrà in perfetto allineamento geometrico con il Sole e la Terra.

Durante questa particolare configurazione osservativa, confermata anche dall'Unione Astrofili Italiani, Nettuno raggiungerà il punto di massima altezza nel cielo notturno rimanendo tracciabile per l'intero arco delle ore buie. La posizione diametralmente opposta rispetto alla stella madre garantisce le condizioni di visibilità più favorevoli dell'anno per chiunque desideri puntare i propri strumenti verso la parte più remota della famiglia solare.

Nettuno brillerà nel cielo, ecco quando

La fase finale della stagione estiva, culminando precisamente il 26 settembre 2026, offre lo scenario ideale per volgere lo sguardo verso l'ultimo gigante del nostro sistema planetario, la cui configurazione astronomica favorevole è ampiamente dettagliata nelle guide dell'Unione Astrofili Italiani.

In questo giorno, il pianeta azzurro raggiungerà il punto di massimo avvicinamento al nostro globo, toccando una separazione spaziale ridotta rispetto agli standard cosmici, calcolata in quasi ventinove unità astronomiche, misura che esprime il percorso medio che separa il globo terrestre dal centro della stella madre.

Nonostante questa vicinanza relativa faciliti il tracciamento e prolunghi la presenza dell'astro nelle ore di buio ad altezze elevate sull'orizzonte, l'osservazione diretta senza strumenti rimane del tutto preclusa alla vista umana, perfino in presenza di cieli perfettamente nitidi e privi di luci artificiali.

L'ostacolo principale è rappresentato dall'indice di luminosità apparente, la cui grandezza supera la soglia percettiva naturale dell'occhio umano, tarata convenzionalmente sul valore limite di più sei. Poiché la scala della magnitudine funziona in modo inverso, assegnando cifre inferiori o negative agli oggetti più brillanti come accade per i satelliti e le stelle principali, il debole bagliore del remoto corpo celato richiede necessariamente l'impiego di supporti ottici adatti per poter essere individuato.

Come vederlo al meglio

Localizzare la preziosa gemma celeste risulta un'operazione accessibile orientandosi grazie alla presenza del gigante inanellato, facilmente identificabile senza ausili ottici poco distante sulla sinistra nell'area compresa tra le figurazioni cosmiche dei Pesci e della Balena.

Una volta intercettato questo primo riferimento luminoso dall'inconfondibile tonalità dorata, basterà spostare lo sguardo di qualche grado impiegando un binocolo o un piccolo cannocchiale astronomico.

Chi dovesse riscontrare incertezze durante la perlustrazione della volta notturna può affidarsi alle moderne applicazioni di simulazione stellare per smartphone, strumenti interattivi capaci di mostrare in tempo reale la mappa dei corpi celesti semplicemente inquadrando la porzione d'interesse con la fotocamera.

Per un'esperienza di osservazione ancora più fluida e immediata, i telescopi intelligenti dotati di puntamento automatizzato consentono di calibrare rapidamente l'allineamento e rintracciare il pianeta remoto selezionandolo direttamente dai vasti cataloghi digitali integrati nei dispositivi.