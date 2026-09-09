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Ora solare 2026, ecco la data in cui si sposteranno le lancette

A ottobre torna l’ora solare: ecco quando si spostano le lancette e cosa cambia.
Calendario9 Settembre 2026 - ore 11:58 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Con la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno cambiano le abitudini quotidiane e torna anche uno degli appuntamenti tradizionali dell’anno: il passaggio dall’ora legale a quella solare. Dopo mesi con le lancette spostate in avanti, sarà necessario riportarle indietro di un’ora, segnando così il ritorno all’orario invernale.

Il cambiamento permetterà di avere più luce nelle prime ore del mattino, ma allo stesso tempo farà arrivare il buio prima nel pomeriggio. Le giornate sembreranno quindi più corte, soprattutto nelle ore successive alla fine della scuola e del lavoro.

Quando torna l'ora solare nel 2026?

Il ritorno all’ora solare nel 2026 è fissato per domenica 25 ottobre, quando terminerà il periodo dell’ora legale iniziato lo scorso 29 marzo. Il cambio avverrà durante la notte, precisamente alle 3:00, momento in cui gli orologi dovranno essere riportati alle 2:00.

Questo significa che, almeno sulla carta, quella notte sarà possibile dormire un’ora in più. Il sistema attualmente in vigore nell’Unione Europea stabilisce che l’ora legale inizi nell’ultima domenica di marzo e che quella solare ritorni nell’ultima domenica di ottobre. Il passaggio avrà effetti soprattutto sulla distribuzione della luce durante la giornata. 

Al mattino il sole sorgerà prima, mentre alla sera il tramonto arriverà circa un’ora prima rispetto ai giorni precedenti. Di conseguenza, le ore di luce disponibili nel pomeriggio diminuiranno e farà buio più presto.

Il cambio dell’ora continua però a essere discusso da anni, soprattutto per l’ipotesi di eliminare definitivamente questo doppio appuntamento annuale. A livello europeo il tema è stato affrontato più volte, ma per il momento non sono state introdotte modifiche e il sistema resterà invariato anche nel 2026. Le lancette verranno quindi spostate nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, segnando ufficialmente il ritorno all’orario solare. 

Perché si passa dall'ora legale a quella solare e quando tornerà l'ora legale nel 2027

Con l’arrivo dell’ora solare cambia anche il modo in cui distribuiamo le ore di luce durante la giornata, seguendo il naturale accorciamento tipico dei mesi autunnali e invernali. Il sole tramonterà prima, offrendo maggiore luminosità nelle prime ore del mattino ma rendendo più buio il pomeriggio.

In Italia il sistema del cambio dell’ora è stato introdotto nel 1966 e da tempo è oggetto di discussioni sulla possibilità di eliminarlo definitivamente. Il dibattito è presente anche nelle istituzioni europee, dove dal 2018 si valuta l’eventuale superamento dello spostamento delle lancette due volte all’anno. Finora, però, il confronto non ha portato a una decisione definitiva e il meccanismo continua a essere applicato.

Per il momento, in Italia l’ora solare tornerà regolarmente domenica 25 ottobre 2026 e accompagnerà l’intera stagione fredda. Il successivo ritorno all’ora legale è previsto per l’ultimo fine settimana di marzo 2027, quando le lancette verranno nuovamente spostate in avanti.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Settembre ore 17:37

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