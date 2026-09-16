Scioperi scuola per ottobre 2026: le date già annunciate

L'anno scolastico 2026-2027 è iniziato da poco per milioni di studenti segnando la fine delle vacanze estive, ma una serie di scioperi sono stati già annunciati per il mese di ottobre. Scopriamo le date delle proteste, chi sciopera e i motivi.

Sciopero scuola: il primo è previsto il 2 ottobre 2026

Il calendario scolastico 2026-2027 oltre alle feste programmate dovrà tenere conto anche di una serie di scioperi annunciati dal personale scolastico. Il mese di ottobre 2026 si preannuncia davvero "caldo" per via di tre scioperi proclamati da diverse sigle sindacali che coinvolgeranno il personale docente, dirigente e Ata.

Il primo sciopero della scuola è previsto per venerdì 2 ottobre 2026: una mobilitazione plurisettoriale nazionale che coinvolge anche il comparto Istruzione e Ricerca – settore scuola. Ad incrociare le braccia, infatti, per l'intera giornata saranno tutti i lavoratori e il personale della scuola e dei comparti Sanità e Funzioni locali.

Sciopero scuola 16 ottobre 2026: chi si ferma e perché

Il secondo sciopero nella scuola è stato annunciato per il 16 ottobre 2026. Questa volta a protestare sarà l'intero settore dell'istruzione. Si tratta di una protesta indetta dal SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente della durata di 24h che coinvolgerà tutto il personale docente, dirigente e ATA, sia di ruolo sia precario.

Sciopero del 30 ottobre 2026

Infine da segnalare lo sciopero del 30 ottobre 2026 proclamato dal sindacato Usi-Cit, Unione sindacale Italiana – Confederación internacional de los trabajadores. Si tratta di una protesta generale che coinvolgerà tutto il personale dipendente pubblico e privato, compreso quello impiegato nel settore Istruzione e Ricerca.

