I colori dell’autunno in Italia: quando inizia il foliage e dove vederlo

La stagione autunnale segna l'avviso di uno spettacolo naturale unico nel suo genere. Si tratta del "foliage" che altro non è che il mutamento autunnale del colore delle foglie degli alberi, che passano dal verde a calde sfumature di giallo, arancione, rosso e marrone. Scopriamo dove è possibile vederlo in Italia.

Foliage in Italia: cosa è e quando inizia

Con l'arrivo dell'autunno prende il via lo spettacolo del foliage, ossia il progressivo cambiamento di colore delle foglie degli alberi. Uno spettacolo unico nel suo genere che generalmente inizia dalla fine di settembre fino alla metà di novembre. I boschi, ma anche le zone di montagne e collinari diventano palcoscenico di uno scenario unico, visto che cambiano i colori delle foglie. Un progressivo cambiamento con sfumature che trasformano il paesaggio in una tavolozza di colori sempre diverse.

Tra gli indiscussi protagonisti di questo spettacolo naturale ci sono: le querce con foglie dal colore giallo arancione a rosse, ma anche gli aceri con foglie dal colore rosso intenso. E ancora i castagni con foglie dallo giallo all'arancione fino al frassino con foglie di colore giallo oro.

Foliage in Italia, dove vederlo? Alcune mete da non perdere

Dove ammirare lo spettacolo naturale del foliage in Italia? Tra i luoghi must to go ci sono le valli del Trentino Alto Adige e della Valle D'Aosta dove è possibile ammirare il foliage già dalla fine di settembre - primi di ottobre. Successivamente con il passare dei giorni il mutamento autunnale del colore delle foglie degli alberi è visibile anche nelle valli della Lombardia e Piemonte e, verso la seconda metà del mese di ottobre anche lungo l'Appennino Settentrionale. Per chi vive al Sud, invece, bisognerà aspettare l'inizio del mese di novembre con il foliage che colora le valli della Sicilia e i boschi della Calabria.

Ma quali sono i luoghi da non perdere per godere dello spettacolo del foliage? In primis la Val di Non, in Trentino, dove è possibile visitare sia a piedi che in bici boschi dai mille colori. Da non perdere anche la zonea del Lago di Auronzo, sulle Dolomiti conosciuto anche come Lago di Santa Caterina. Si tratta di un bacino artificiale circondato da alberi che durante il periodo del foliage vede le foglie degli alberi colorarsi di oro. Tra le mete italiane per il foliage c'è anche il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il parco nazionale che tutela l'ambiente naturale del massiccio montuoso omonimo estendendosi tra le regioni di Marche e Umbri. Infine al Sud una menzione merita il Parco Nazionale della Sila dove è possibile ammirare i "Giganti di Fallistro" ossia 58 pini larici in vita da più di 350 anni.