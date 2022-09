Il prossimo ottobre aprirà un nuovo percorso cicloturistico nel cuore dell’Europa, e vicino all'Italia, per potere godere a pieno del patrimonio culturale e naturale della Slovenia. Si chiama Slovenia Green Wellness Route e collega le migliori spa del paese, attraversando alcune luoghi incantevoli, territori incontaminati, città storiche e tanto altro. Il posto ideale per una vacanza eco-friendly autunnale per gli amanti della bicicletta, della natura e del relax.

Un percorso affascinante, ideato per il riposo

Con l’arrivo dell’autunno, le giornate si accorciano e si ritorna alla normale routine lavorativa. Per questo è il momento ideale per godersi una vacanza che unisce il relax all’attività fisica, ammirando tutti i luoghi speciali di una terra che in generale è poco conosciuta agli italiani.

L’itinerario completo prevede 16 tappe, percorribili in altrettanti giorni. Ciascuna di queste è caratterizzata da uno spostamento di circa 40 chilometri, una distanza non particolarmente impegnativa che permette di godersi il meritato riposo negli oltre 10 centri termali disseminati lungo il percorso.

Si parte da Lubiana, la capitale della Slovenia, per poi attraversare zone montuose e collinari ricche di vigneti, in direzione del confine meridionale del paese. Dopo avere attraversato vari luoghi affascinanti, tra cui il rinomato Parco Regionale Kozjansko, il tour si conclude con il ritorno a Lubiana, creando un suggestivo percorso ad anello. È bene precisare che non è obbligatorio fare tutte e 16 le tappe, ma è possibile anche scegliere un itinerario più ridotto in base al tempo che si ha a disposizione.