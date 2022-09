Viaggi low cost a settembre, ecco 4 consigli per una vacanza economica

L'estate sta finendo, ma non la voglia di vacanza. Dopo il boom di luglio ed agosto, tantissimi italiani stanno valutando la possibilità di viaggiare a settembre, un mese diventato tra i più richiesti con il passare degli anni. Sono cambiati i tempi del cosiddetto "esodo d'agosto" tipicamente anni '80, visto che oggi viaggiare si può anche in diversi periodi dell'anno. Ecco 4 consigli per una vacanza low cost da organizzare a settembre.

Viaggiare a settembre si può e costa anche meno

Le vacanze a settembre sono diventate da diversi anni un "must have" per moltissimi italiani. Grazie a nuove professioni e a un modello di lavoro ibrido, le ferie sono diventate meno con la possibilità di poterle distribuire in vari momenti dell'anno. Tutto ciò ha permesso a milioni di lavoratori di organizzare al meglio le proprie vacanze potendo scegliere differenti mesi e periodi dell'anno.

Il mese di settembre del resto ha tanti pro, a cominciare dai costi relativamente più bassi, ma anche un clima che consente di poter godere al meglio località di mare che durante i mesi estivi sono strapiene. Non solo, chi viaggia a settembre può puntare ad una vacanza low cost prendendo in considerazione anche alcuni pratici e semplici consigli. Scopriamoli insieme.

Vacanza low cost: 4 consigli pratici consigli su come risparmiare

State organizzando una vacanza economica a settembre? Bene, ecco 4 pratici consigli da non sottovalutare per trascorrere qualche giorno all'insegna del relax senza spendere cifre esorbitanti. Viaggiare a basso costo è possibile, ma soprattutto fattibile. Ecco 4 consigli:

Prima di tutto prima si prenota meglio è. Prenotando un viaggio in largo anticipo consente di risparmiare sul prezzo del volo-treno-nave usufrendo di promozioni e sconti. Stessa cosa vale anche per gli hotel; Pianificare un budget massimo di spesa tenendo in considerazione anche extra e imprevisti; Suddividere i costi in categorie: hotel, spostamenti, cibo, extra e attività; Evitare le spese inutili prima della partenza in modo da potersi rilassare in vacanza senza preoccupazioni.

Non solo, per viaggiare low cost è fondamentale essere flessibili sulle date e sulla destinazione. Sui vari siti di ricerca è possibile trovare offerte anche per 5 per capitali europee e località di mare. Un altro consiglio è quello di viaggiare in bassa stagione usufruendo così di sconti e prezzi davvero convenienti e viaggiare solo col bagaglio a mano evitando tutti i vari servizi accessori.