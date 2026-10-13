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Nubifragio a Foggia, strade allagate e auto in panne: traffico in tilt

Forti piogge e temporali hanno colpito la Puglia e in particolare Foggia dove si sono registrati allagamenti e danni.
Clima13 Ottobre 2026 - ore 11:11 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città di Foggia con allagamenti, disagi e criticità. Tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco in diverse zone della provincia. La situazione.

Maltempo a Foggia: allagamenti e danni

La regione Puglia nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con una fortissima ondata di piogge e temporali che hanno fatto registrare danni e disagi in diverse zone. Tra le città più colpite Foggia dove si è verificato un violento nubifragio con piogge torrenziali che hanno mandato in tilt tutto il centro cittadino. La forte ondata di maltempo ha interessato tutta la città di Foggia, ma anche la provincia con allagamenti, strade diventate come fiumi e disagi alla circolazione.

Non solo, la situazione è degenerata anche per la caduta di alberi che ha reso impraticabile diverse strade della città e provincia. L'ondata di maltempo ha fatto registrare diversi danni; a Corso Vittorio Emanuele la caduta di un tronco d'albero ha bloccato la strada principale, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Disagi alla circolazione e traffico in tilt dalla zona dei Campi Diomedei fino al sottopasso di via Scillitani.

Piogge a Foggia: automobilisti in panne, massima allerta in città

Il violento nubifragio che ha colpito nelle ultime ore Foggia e provincia ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Diverse le chiamate di aiuto per allagamenti, strade impraticabili e sottopassi allagati. Diversi gli automobilisti bloccati nelle proprie vetture costretti ad abbandonarle per mettersi in salvo, mentre i Vigili del Fuoco coadiuvati dalle squadre di soccorso mettevano in sicurezze le zone.

Allagamenti non solo sulle strade di Foggia e provincia, ma anche in diversi locali ed abitazioni ubicati ai piani bassi. Attenzione: resta alta l'allerta anche in queste ore considerando che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi - martedì 13 ottobre 2026 - un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e rischio idrogeologico in Puglia nelle zone: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica.

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Ultimo aggiornamento Martedì 13 Ottobre ore 11:11

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