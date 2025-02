Nubifragio all'Elba, a Portoferraio "emergenza alluvione": foto e video

Una forte ondata di maltempo ha colpito l'Isola d'Elba: a Portoferraio un violentissimo nubifragio fa scattare l'emergenza alluvione dopo che in un'ora circa sono caduti 65mm di pioggia.

Maltempo all'lsola d'Elba: nubifragio a Portoferraio

Il passaggio della perturbazione n.5 del mese di febbraio si è fatto sentire a cavallo del weekend della Festa di San Valentino con una violenta ondata di piogge e maltempo che ha interessato buona parte del Centro Italia. Tra le zone più colpite c'è l'Isola d'Elba, l'isola del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano tra il canale di Piombino a est (a circa 10 chilometri dalla costa), il mar Tirreno a sud e il canale di Corsica a ovest, che è stata colpita da un violento nubifragio nelle scorse ore che ha causato disagi e allagamenti.

Eugenio Giani, il presidente della Regione Toscana, ha comunicato sui social che in una sola ora si sono accumulati circa 65 mm di pioggia caduti in un'ora a Portoferraio, comune della provincia di Livorno, primo comune dell'Isola d'Elba per popolazione e secondo per estensione dopo Campo nell'Elba, che è stato colpito da un violento nubifragio che ha fatto scattare "l'emergenza alluvione per una situazione estremamente critica". Il Comune, infatti, ha comunicato ai cittadini "l'invito a non usare le auto". "Non venite verso Portoferraio e non provare ad uscire, le vie di accesso sono bloccate. Mettersi a riparo nelle zone sicure ed attendere".

Non solo, fenomeni temporaleschi intensi e violenti si sono registrati anche a Fucecchio (Firenze) e Santa Croce sull'Arno (Pisa) come segnalato sempre dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Maltempo in Toscana all'Isola d'Elba: cittadini salvati nelle auto

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sui social ha condiviso un messaggio sulla situazione all'Isola d'Elba: "maltempo all'lsola d'Elba: il sistema di protezione civile della Toscana e i Vigili del fuoco sono al lavoro per assistere la popolazione colpita dal nubifragio. 65 mm di pioggia caduti in poco più di un'ora. Intensa linea temporalesca sull'Argentario e costa grossetana. Temporali anche sulle province di Lucca, Pistoia, Prato, parte di Firenze, Grosseto e Siena. Massima attenzione e prudenza". La situazione davvero critica ha richiesto sull'isola l'intervento immediato del sistema di Protezione Civile della Toscana e vigili del fuoco per prestare assistenza ai cittadini dopo il violento nubifragio.

Tre persone sono state messe in salvo a Portoferraio (Livorno) rimasti bloccato nelle proprie case a causa delle piogge battenti, mentre 28 persone sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate nelle auto per la presenza di acqua e fango lungo la strada principale del capoluogo dell'isola d'Elba. Evacuata anche una scuola di danza a causa degli allagamenti, mentre si registrano situazione di pericolo nelle zone della Casaccia e in via del Carburo per la presenza di persone bloccate nelle proprie abitazioni.

A confermarlo è stata sui social Lorenza Burelli, assessore di Portoferraio, che rassicura: "Non si registrano per il momento feriti. Al momento non è consigliato entrare né tantomeno uscire da Portoferraio". Intanto predisposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi e dei centri diurni per disabili, disponendo anche la chiusura dei giardini pubblici, degli impianti sportivi comunali e privati, dei cimiteri cittadini e dei siti turistici comunali.

Allerta gialla in Toscana per rischio idrogeologico: le zone a rischio

Intanto l'allerta resta per rischio idrogeologico nella regione Toscana nelle seguenti zone: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.