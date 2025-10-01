FacebookInstagramXWhatsApp

Nubifragio a Agrigento, dispersa una donna travolta dall’acqua a Favara

Violento nubifragio sulla provincia di Agrigento. Purtroppo, c’è una dispersa, una donna travolta dalle acque dopo essere scesa dall’auto in panne.
Eventi estremi1 Ottobre 2025 - ore 13:39 - Redatto da Meteo.it
Un forte nubifragio ha colpito la provincia di Agrigento con numerosi allagamenti di strade. Purtroppo, si registra anche un disperso: si tratta di una donna travolta dall’acque nel comune di Favara.

Rimasta in panne con la sua auto, come riporta la Repubblica, la donna è stata colpita dall’acqua dopo essere scesa finendo in un canalone, come ha raccontato un testimone. Sono in corso le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco in tutta l’area di Favara.

Polemiche, anche da parte di alcuni amministratori, per la mancata emissione di un’allerta rossa che avrebbe fatto trovare la popolazione impreparata.

