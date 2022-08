Notte di San Lorenzo: quasi due milioni di italiani in vacanza in tenda, camper e roulotte

Addio alberghi e case, benvenute tende e camper: l’estate del 2022 è all’insegna dall’aria aperta, e quasi due milioni di italiani hanno scelto di partire per le vacanze rinunciando alla comodità delle strutture ricettive e affidandosi a soluzioni come le roulotte, le tende e i camper. A dirlo è un’analisi condotta da Coldiretti e Ixè in occasione della notte di San Lorenzo, il momento estivo in cui milioni di italiani tengono il naso all’insù per scorgere le stelle cadenti.

Giovani in tenda, adulti in camper

Gli italiani che hanno scelto le roulotte, le tende e i camper sono circa 1,8 milioni: dall’analisi condotta da Coldiretti e Ixè emerge come viaggiare in questo modo sia apprezzato perché permette di conciliare spese più basse, indipendenza e flessibilità nell’organizzazione della vacanza. Se la tenda è la scelta preferita dei più giovani, camper e roulotte sono appannaggio dei più adulti, con una disponibilità economica maggiore.