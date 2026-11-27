Una nuova ondata di maltempo ha interessato il Veneto, portando abbondanti nevicate sulle montagne e provocando difficoltà alla circolazione stradale, soprattutto nel Bellunese. La situazione più complicata si registra a Cortina d’Ampezzo, dove la circonvallazione è rimasta paralizzata per diverse ore, con code e attese fino a 50 minuti.

Le precipitazioni, particolarmente intense nella giornata di giovedì 26 novembre, stanno raggiungendo anche le zone prealpine. Secondo le segnalazioni di Veneto Strade, la neve interessa l’intera rete stradale della provincia di Belluno, con fenomeni localmente intensi. Sulle Dolomiti e sulle Alpi la quota delle nevicate varia tra i 700 e i 1.000 metri, mentre sulle Prealpi si mantiene tra i 1.200 e i 1.500 metri.

Neve in Veneto, Cortina imbiancata: traffico in difficoltà

Le abbondanti nevicate che stanno interessando il Veneto stanno provocando numerosi rallentamenti e difficoltà lungo la rete stradale, soprattutto nelle zone montane. A creare ulteriori problemi è la presenza di veicoli non adeguatamente equipaggiati per affrontare neve e ghiaccio, con diversi mezzi pesanti bloccati a Cortina per mancanza di catene.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per assistere gli autisti e consentire ai camion di riprendere il viaggio in sicurezza. Veneto Strade ha confermato l'estensione delle precipitazioni su tutta la provincia di Belluno, dove squadre e mezzi operativi sono al lavoro fin dalle prime ore del mattino. Le nevicate risultano particolarmente intense in alcuni settori, con accumuli consistenti e temperature rigide, soprattutto sulle aree alpine e dolomitiche.

La perturbazione ha raggiunto anche l'Altopiano dei Sette Comuni, nel Vicentino, dove oltre i 1.200 metri sono stati registrati più di 20 centimetri di neve tra Melette e Campomulo. Imbiancati anche Campolongo e il monte Verena, mentre fiocchi sono caduti sulle alture della Lessinia, nel Veronese.

In queste zone la quota delle nevicate è scesa progressivamente fino a circa 1.000 metri, trasformando il paesaggio in un autentico scenario invernale. Secondo le previsioni, nel corso del pomeriggio le precipitazioni dovrebbero perdere intensità, anche se qualche debole nevicata potrebbe continuare ancora per alcune ore.

Meteo Veneto, le previsioni per il weekend

Dopo le intense nevicate e il maltempo degli ultimi giorni, il Veneto si prepara a vivere un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche decisamente più stabili. Sabato 28 novembre 2026 il sole tornerà protagonista su gran parte del territorio regionale, con cieli sereni o al massimo attraversati da qualche velatura.

Nelle prime ore del mattino non si escludono banchi di nebbia e foschie nelle zone pianeggianti, mentre le temperature si manterranno piuttosto basse. I valori oscilleranno tra i 3 e gli 11 gradi, con possibili gelate anche in pianura e ventilazione generalmente contenuta.

Domenica 29 novembre proseguirà la fase di bel tempo, con ampie schiarite e condizioni prevalentemente soleggiate. Nel corso del pomeriggio e soprattutto verso sera potrebbe tuttavia verificarsi un graduale aumento della nuvolosità.

Le temperature resteranno invernali, con minime attorno ai 2 gradi e valori più rigidi nelle prime ore della giornata. Le massime non dovrebbero superare i 10 gradi, confermando un clima freddo soprattutto all'alba e durante la notte.