Il maltempo sull’Italia dovrebbe gradualmente perdere forza nel corso del weekend, ma il miglioramento sarà accompagnato da un nuovo calo delle temperature. Dopo altre piogge tra giovedì e venerdì, la circolazione depressionaria tenderà infatti a spostarsi verso la Grecia, favorendo una progressiva rimonta della pressione atmosferica a partire dal Centro-Nord.

Nel fine settimana del 28 e 29 novembre resteranno tuttavia alcune zone esposte a rovesci e precipitazioni, soprattutto al Sud e lungo il versante adriatico.

Meteo, prima del weekend ancora piogge e temporali

Giovedì 26 novembre il tempo resta instabile su molte regioni italiane, con rovesci e temporali soprattutto tra Puglia, Calabria, Sardegna e nord-est della Sicilia.

Piogge interesseranno anche parte del Centro, la Campania e la Basilicata, mentre sulle Alpi sono previste nevicate generalmente oltre i 1.000-1.300 metri.

Venerdì 27 novembre la situazione resterà variabile. Piogge locali potranno interessare il Sud, la Sicilia e alcune zone tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.

In serata aumenteranno inoltre Bora e Tramontana, anticipando l'arrivo di aria più fredda.

Meteo sabato 28 novembre: ultime piogge al Sud

La prima parte del weekend sarà ancora condizionata dalla circolazione ciclonica.

Sabato 28 novembre il tempo più instabile è atteso soprattutto all'estremo Sud, in particolare tra Puglia, alta Calabria e nord della Sicilia.

Qualche precipitazione sarà possibile anche lungo il medio Adriatico nelle prime ore della giornata. Sui rilievi di Abruzzo e Molise la neve potrebbe scendere fino a circa 1.300 metri.

Sul resto del Paese aumenteranno invece gli spazi di sereno, soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Domenica 29 novembre migliora quasi ovunque

La giornata di domenica 29 novembre dovrebbe segnare un miglioramento più deciso. Qualche rovescio potrà ancora interessare la Calabria ionica, soprattutto nella prima parte della giornata, mentre sul resto dell'Italia il tempo dovrebbe risultare prevalentemente stabile.

Continueranno però a soffiare venti settentrionali, soprattutto sulla Sicilia, al Centro-Sud e lungo l'alto Adriatico.

Temperature in calo: arriva aria più fredda

Il miglioramento non coinciderà con un aumento immediato delle temperature.

L'aria fredda proveniente dall'Europa nord-orientale dovrebbe infatti raggiungere progressivamente tutta l'Italia durante il fine settimana, facendo scendere i valori al di sotto delle medie del periodo in diverse zone.

Il calo sarà più evidente soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico, con un clima più freddo anche nelle aree dove torneranno le schiarite.

Anticiclone in rinforzo dalla prossima settimana

Domenica la depressione dovrebbe scivolare verso il Mar Ionio e successivamente allontanarsi dall'Italia. Nel frattempo la pressione inizierà a risalire dal Centro-Nord.

Gli attuali aggiornamenti indicano che all'inizio della prossima settimana potrebbe diventare prevalente l'influenza di un'area di alta pressione centrata sull'Europa centro-orientale, con effetti più evidenti sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna.

La tendenza è quindi verso una fase più stabile e asciutta, anche se con temperature inizialmente piuttosto basse.