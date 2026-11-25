Le previsioni meteo preannunciano neve in arrivo a fine novembre sull'Italia. Quando e dove? Una nuova perturbazione sta attraversando il nostro Paese, portando: piogge diffuse, venti intensi e nevicate sulle Alpi, con fiocchi attesi localmente anche sotto i 1.000 metri. Il peggioramento interesserà soprattutto il Centro-Nord, mentre al Sud le temperature saranno temporaneamente più miti, con punte fino a 23-24°C. Nei prossimi giorni lo scenario meteorologico resterà instabile, ma nel fine settimana è atteso l'arrivo di correnti fredde dall’Europa nord-orientale, destinate a far scendere sensibilmente le temperature anche sulle regioni meridionali.

Meteo, neve in arrivo: previsioni fino a giovedì 26 novembre con neve sulle Alpi anche sotto i 1.000 metri

Cosa dicono nel dettaglio le previsioni meteo sulla neve in arrivo in Italia? Per la giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, avremo cielo nuvoloso su gran parte della Penisola, con precipitazioni diffuse e localmente intense al Nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche, in estensione alla Campania e ad alcune zone del versante adriatico. Gli occhi sono puntati però sulle Alpi dove sono attese nevicate a quote comprese tra 800 e 1.300 metri. Insomma vi è la possibilità di fiocchi anche al di sotto dei 1.000 metri. Nel pomeriggio, poi, aumenterà il rischio di rovesci e temporali tra: Lazio, Campania e Sardegna, con fenomeni in estensione in serata anche a Toscana e Umbria.

Cosa accadrà domani? Giovedì 26 novembre la perturbazione continuerà a influenzare soprattutto il Centro-Sud, mentre al Nord si intravedranno i primi segnali di miglioramento. Al mattino sono previsti rovesci, anche temporaleschi, tra Puglia, Basilicata, Calabria e nord-est della Sicilia. Piogge più isolate potranno interessare anche: Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Quota neve? Ebbene in questo caso sulle Alpi sono attese altre nevicate oltre i 1.000-1.300 metri. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, pur con precipitazioni ancora possibili sulle regioni centrali tirreniche e sulle Isole. Le temperature mostreranno un netto divario tra Nord e Sud.

Neve a fine novembre? Arriva l'aria fredda: temperature in calo nel weekend

Le tendenze meteo per fine novembre annunciano altra neve? Per ora sappiamo che nella seconda parte della settimana avremo una circolazione depressionaria ancora attiva sul Mediterraneo, alimentata da nuove correnti fredde in discesa dall'Europa nord-orientale. Venerdì 27 novembre si prospetta una giornata variabile, con precipitazioni più probabili tra: Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio e, verso sera, Abruzzo. Altri fenomeni potranno interessare la bassa Campania, la Basilicata, la Puglia meridionale e l'alta Calabria, mentre sul resto d'Italia il tempo dovrebbe risultare più stabile. Le temperature saranno in graduale diminuzione, con condizioni dal sapore invernale soprattutto al Nord.

Nella giornata di sabato 28 novembre l'instabilità potrebbe insistere sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulla Sicilia settentrionale, dove non si escludono altre piogge. Domenica 29 novembre è invece atteso un progressivo miglioramento, inizialmente al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, successivamente anche altrove, salvo qualche residuo fenomeno nelle prime ore del giorno. La novità più significativa sarà rappresentata dall'afflusso di aria artico-continentale, che contribuirà a un ulteriore abbassamento delle temperature, portandole localmente al di sotto delle medie stagionali. Resta però un margine di incertezza sull'evoluzione dei fenomeni. Difficile stabilire ora quanta neve cadrà, se cadrà e dove. Per eventuali nuove nevicate a quote più basse sarà necessario attendere conferme dai prossimi aggiornamenti.