Una nuova ondata di maltempo sta per colpire gran parte del Paese complice il transito della perturbazione n.11 di novembre 2026. La tregua dal maltempo è durata appena 24h, visto che in serata è previsto un peggioramento generale del tempo con piogge e temporali al Centro-Nord e freddo in aumento.

Meteo, Italia nella morsa del maltempo e del freddo

La perturbazione n.11 di novembre 2026 sta per arrivare in Italia accompagnata da una massa d'aria fredda che farà crollare anche le temperature. Tra le zone più colpite le regioni del Centro-Nord dove, da stasera e domani, è previsto un peggioramento generale del clima con fenomeni temporaleschi intensi e violenti, forti raffiche di vento e nevicate al di sotto di 1000 metri.

Non solo, la perturbazione trascinerà una massa d’aria relativamente mite sulle regioni meridionali dove le temperature resteranno anomale, mentre al Nord è previsto l'arrivo di correnti più fredde con un deciso calo dei valori anche al di sotto della norma. Un preludio di inverno quindi al Nord almeno fino a sabato quando, complice l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani, si intravede un miglioramento anche se al momento è tutto ancora incerto.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 24 novembre 2026: alternanza di sole e nuvole in gran parte d'Italia. Nebbie sin dalle prime ore del mattino al Nord, mentre dal pomeriggio piogge e rovesci su Liguria e in serata anche sulle restanti regioni del Nord. La neve torna a cadere sulle zone alpine al di sopra di 900-1000 metri. In crescita le temperature massime nel medio versante adriatico, mentre in calo calo al Nord e sui versanti ionici del Paese.

Mercoledì 25 novembre 2026 maltempo diffuso al Centro-Nord, Sardegna e dal pomeriggio anche in Campania dove sono previste piogge e temporali abbondanti. Sulle Alpi previste nevicate fino a quote di 800-1200 metri. Nuvole sparse al Sud con alternanza tra schiarite e piogge in Puglia, Sicilia e Sardegna. Dal punto di vista termico è previsto un brusco calo di anche 4/6 gradi sulle regioni del Nord dove il clima si farà di stampo invernale. Al Sud, invece, è previsto un rialzo delle temperature con picchi anche oltre i 20 gradi.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: è arrivato l'inverno?

Le previsioni meteo dei prossimi giorni in Italia delineano un clima instabile e variabile. Nella giornata di giovedì 26 novembre 2026 anche piogge e rovesci su Calabria, Sicilia, Puglia, Toscana, Umbria e Marche. Non mancherà la neve sulle Alpi orientali e nelle Dolomiti sopra 1000 metri circa. Con il passare delle ore le piogge dovrebbero lasciare le regioni del Sud risalendo verso il Lazio. In calo le temperature anche su Sardegna e regioni centrali tirreniche.

Nei giorni successivi la tendenza meteo delinea la formazione sopra il Mediterraneo centrale di una circolazione ciclonica con una massa d'aria più fredda. Lo scenario è ancora molto incerto, ma si delinea un clima instabile e variabile nella giornata di venerdì 27 novembre 2026 con il rischio di deboli precipitazioni e temperature in calo.

In vista del weekend del 28-29, l'ultimo di novembre 2026, non si esclude un possibile miglioramento del clima al Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche, mentre al Sud e Isole potrebbero registrarsi piogge e temporali con un calo delle temperature. Come sempre per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

