La Regione Calabria negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con una violenta ondata di maltempo. Piogge e temporali hanno interessato gran parte del territorio, ma a destare particolare attenzione sono stati i forti venti accompagnati da raffiche di burrasca e mareggiate lungo le coste.

Allerta meteo in Calabria per rischio temporali e idrogeologico

Il transito dell'ultima perturbazione atlantica ha interessato gran parte del Centro-Sud facendo registrare disagi e criticità importanti lungo le coste esposte. Tra le regioni più colpite c'è proprio la Calabria dove si sono registrati forti venti di burrasca che hanno richiesto lo stato di allerta meteo.

Anche nella giornata di ieri - lunedì 23 novembre - il Dipartimento della Protezione Civile aveva diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e rischio idrogeologico in Calabria nella zona del Versante Tirrenico Settentrionale dove si sono verificati fenomeni temporaleschi intensi e violenti accompagnati da fortissime raffiche di vento.

I forti venti di burrasca si sono intensificati nelle ultime ore con mareggiate nei tratti costieri più esposti al maltempo con disagi e danni.

#Calabria, #maltempo con raffiche di vento oltre i 100 km/h: più di 100 interventi dei #vigilidelfuoco effettuati finora per alberi abbattuti e strutture divelte. Maggiori criticità a Catanzaro e Cosenza, potenziati i dispositivi di soccorso [#23novembre 19:00] pic.twitter.com/2XuNaFEYUF — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 23, 2026

L'appello di Legambiente Calabria: "Da gennaio 2026 oltre 20 eventi meteorologici estremi"

Legambiente Calabria ha diramato una nota sottolineando: "I segnali della crisi climatica in corso sono sempre più evidenti e frequenti anche se, paradossalmente, continuiamo ad etichettarli come maltempo". Non solo, Anna Parretta e Silvia De Santis, presidente e direttrice di Legambiente Calabria, hanno aggiunto: "In Calabria, stiamo assistendo al mare in burrasca e a forti raffiche di vento che si stanno verificando su quasi tutto il territorio regionale, creando danni e notevoli disagi".

La presidente e direttrice di Legambiente Calabria hanno sottolineato come in Calabria dall'inizio dell'anno si sono registrati più di 20 eventi meteorologici estremi: "Solo da gennaio di quest'anno si sono verificati oltre 20 eventi meteorologici estremi che hanno causato danni. I temi ambientali devono tornare urgentemente al centro dell'agenda politica sia a livello nazionale che a livello locale".