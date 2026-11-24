Quando si pensa alla pioggia viene spontaneo immaginare Londra e l’Inghilterra, ma per trovare uno dei luoghi più piovosi del pianeta bisogna attraversare l’Atlantico e arrivare in Colombia.

A Quibdó, capitale del dipartimento del Chocó, la pioggia accompagna la vita quotidiana praticamente durante tutto l’anno. Si arriva a oltre 300 giorni caratterizzati da precipitazioni, con quantità d’acqua annuali difficili da immaginare per chi vive in Europa.

Quibdó, la città dove piove quasi ogni giorno

Quibdó si trova nella parte occidentale della Colombia, sulle rive del fiume Atrato, all’interno di una delle regioni tropicali più umide del mondo.

Secondo i dati climatici dell’IDEAM, nella città cadono mediamente circa 7.815 millimetri di pioggia all’anno e non esiste una vera stagione secca.

Persino nei mesi relativamente meno piovosi, tra gennaio e marzo, si registrano mediamente circa 18 giorni di pioggia al mese. Nei periodi più umidi, come luglio e agosto, si arriva invece intorno ai 25 giorni mensili.

Perché a Quibdó piove così tanto?

Il segreto sta soprattutto nella sua posizione geografica. Quibdó sorge nel Chocó biogeografico, una regione tropicale dove grandi quantità di umidità provenienti dall’area del Pacifico incontrano i rilievi della Colombia occidentale.

L’aria carica di vapore viene spinta verso l’alto dalle montagne, favorendo la formazione quasi continua di nuvole e precipitazioni. Il risultato è un clima caldo, estremamente umido e piovoso durante tutti i dodici mesi dell’anno.

Quasi otto metri d’acqua in un anno

Il numero dei giorni di pioggia impressiona, ma ancora più sorprendente è la quantità complessiva.

Con circa 7.800 millimetri di precipitazioni annuali, significa che in un anno sulla città cade una quantità d’acqua equivalente a quasi otto metri se fosse distribuita uniformemente sul terreno.

La temperatura media, però, resta intorno ai 26 °C, perché Quibdó ha un clima tropicale: pioggia abbondante non significa quindi necessariamente freddo. L’umidità relativa rimane invece molto elevata, generalmente tra l’86 e l’88%.

Altro che il clima inglese

L’immagine dell’Inghilterra come terra della pioggia resta radicata nell’immaginario collettivo, ma esistono aree del pianeta dove le precipitazioni raggiungono livelli completamente diversi.

Quibdó ne è uno degli esempi più estremi: una città immersa nella foresta tropicale dove la pioggia non rappresenta un’eccezione meteorologica, ma una componente ordinaria della vita quotidiana.