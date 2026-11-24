Un Paese eterogeneo come l’Italia che, sebbene sia di dimensioni contenute, offre una grande varietà di clima, parlare di pioggia vuol dire entrare in un mosaico di microclimi piuttosto complesso. Basta spostarsi di poche centinaia di chilometri, per trovarsi da aree in cui le precipitazioni sono una caratteristica identitaria ad altre in cui invece, assistere a eventi piovosi è un evento abbastanza raro. Occorre poi avere dati reali, che non sempre coincidono con le nostre percezioni. Ma questi dati cosa indicano? Qual è la regione in cui le precipitazioni si verificano di più?

Non basta conoscere la quantità d'acqua che cade dal cielo

La quantità d'acqua che cade dal cielo può darci un'idea delle regioni più piovose, ma questo dato da solo non basta: serve infatti considerare anche la sua distribuzione nell'arco dell'anno e l'intensità di questi eventi atmosferici. Altri fattori che entrano in campo sono poi le variabili, che a causa del cambiamento climatico sono sempre più imprevedibili.

E se da un lato le condizioni climatiche lungo lo Stivale variano notevolmente da zona a zona, in base alla posizione geografica, alla presenza di rilievi montuosi o vicinanza ai mari, dall'altro l'analisi dei vari fattori ci permette di conoscere la regione più piovosa d'Italia.

La regione più piovosa è il Friuli Venezia Giulia

Con precipitazioni annuali abbondanti e ben distribuite durante tutto l’arco dell’anno, e periodi di intensificazione dovuti a specifici fenomeni meteorologici, questa regione del nord-est occupa il primo posto tra le più piovose d'Italia.

Il Friuli Venezia Giulia presenta infatti una combinazione di fattori geografici e climatici particolari, che aumentano la possibilià di precipitazioni. La sua vicinanza con le Alpi Giulie e Carniche crea una barriera orografica che "intrappola" l’umidità, e questo effetto è maggiormente evidente nelle aree montane e pedemontane, nelle quali si registrano gli accumuli pluviometrici maggiori.

Oltre a ciò, la regione subisce anche la presenza del Mar Adriatico, le cui correnti d'aria umida influenzano il clima, causando piogge abbondanti quando incontrano i rilievi. Città come Udine e Pordenone sono spesso costrette a convivere con cieli grigi e giornate uggiose anche al di fuori della stagione invernale. Nella zona costiera invece, il clima risulta più temperato con precipitazioni leggermente inferiori. In generale sono le aree più interne, quelle in cui le precipitazioni si presentano più costanti nell'arco dell’anno.

Quanto piove in Friuli Venezia Giulia? I dati

Secondo le stime ufficiali delle stazioni meteorologiche, la Regione può ricevere fino a 1850 mm di pioggia all’anno. Si tratta di una quantità d'acqua considerevole rispetto alla media nazionale.

Il mese più piovoso è senza dubbio novembre, quando possono cadere oltre 450 mm di precipitazioni, ovvero il 230% in più rispetto alla norma climatica. Il mese più "asciutto" è invece febbraio, con circa 12 mm di pioggia.