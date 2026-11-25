Un nuovo sistema perturbato è arrivato sull'Italia riportando piogge e maltempo diffuso in particolare sulle regioni del Centro-Nord. Il clima si farà più freddo, complice la presenza di una massa d'aria gelida, che farà crollare le temperature con nevicate fino a bassa quota. Al Sud, invece, permane un clima mite con temperature anomale.

Meteo, Italia spaccata in due: freddo al Centro-Nord, caldo al Sud

L'Italia è alle prese con il transito della perturbazione n.11 di novembre 2026 che sta interessando principalmente le regioni del Centro-Nord, Sardegna e Campania con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi tali da richiedere anche lo stato di allerta meteo arancione e gialla per piogge e criticità. Sulle Alpi la neve torna a farsi vedere cadendo fino a quote molto basse anche sotto i 1000 metri a conferma che l'inverno sta arrivando. Al Centro-Nord crollo delle temperature con un clima che si farà di stampo invernale, mentre al Sud si registra un sensibile rialzo delle temperature con valori al di sopra della norma. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del weekend, l'ultimo di novembre, con il ripristino di condizioni climatiche più stabile e un miglioramento generale lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 25 novembre 2026: nuvole sparse e schiarite al Sud. Maltempo diffuso sulle regioni del Nord, ma anche Sardegna e Campania con fenomeni isolato anche sul nord della Puglia. Neve sulle Alpi a quote tra 800 e 1300 metri. Dal pomeriggio non si esclude il rischio di piogge e temporali anche su Lazio, Campania e Sardegna, la sera anche su Toscana e Umbria. Le temperature massime in calo al Nord-Ovest, mentre in aumento al Sud e sulle Isole con picchi che sfiorano i 22-24 gradi.

Giovedì 26 novembre 2026 ancora nuvole sul lato adriatico dalla Romagna al nord della Puglia, mentre piogge e temporali su Puglia meridionale, Lucania, Calabria e nordest della Sicilia. Il maltempo si farà sentire anche su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Al Nord arriva anche la neve nei settori alpini oltre i 1000-1300 metri. Dal punto di vista termico, le temperature massime in crescita al Nord-Ovest e sul medio e basso Adriatico, mentre calano in Sardegna.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend in Italia?

La tendenza meteo delinea per la parte finale della settimana un miglioramento del clima su gran parte dell'Italia complice l'allontanamento della perturbazione verso la Grecia e il Sud dei Balcani. Al momento lo scenario è ancora molto incerto, ma non si esclude nella giornata di venerdì 27 novembre 2026 un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali su Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, ma anche Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Nel resto d'Italia, invece, è previsto un generale miglioramento con un clima che tenderà ad essere più asciutto. In calo le temperature con valori, quasi ovunque, in linea con il periodo.

Sabato 28 novembre 2026 tempo ancora instabile con il rischio di piogge sulle regioni centrali adriatiche, ma anche meridionali e sulla Sicilia. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato. Da domenica 29 novembre 2026 si delinea un miglioramento generale lungo tutto lo stivale, ma dal punto di vista termico è atteso un deciso calo delle temperature per la presenza di una massa d'aria fredda che farà crollare i valori portandoli anche al di sotto della media stagionale.