Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 25 novembre 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia.

Allerta arancione il 25 novembre 2026 in Italia

Scatta l'allerta arancione nella giornata di domani, mercoledì 25 novembre 2026 in Italia. Il transito della perturbazione n.11 del mese, sopraggiunta già nella notte del 24 novembre 2026, ha spinto la Protezione Civile a comunicare l'allerta arancione che indica, secondo il sistema di allentamento, un livello di criticità moderata per la probabilità di fenomeni meteorologici o idrologici intensi e diffusi, capaci di creare pericoli per le persone e danni a strutture o infrastrutture.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dall'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico il 25 novembre 2026:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale;

: Montagna emiliana centrale; Lazio: Bacino del Liri.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge e criticità il 25 novembre 2026

Non solo, sempre per mercoledì 25 novembre 2026 la Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni d'Italia. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschiintensi tali da richiedere lo stato di allerta meteo gialla.

Nel dettaglio nelle prossime ore l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali scatta il 25 novembre 2026 in:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Toscana : Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia;

: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Da segnalare anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica i potenziali danni a persone, beni e territorio causati dall'esondazione, tracimazione o rottura degli argini di un corso d'acqua (naturale o artificiale) al superamento dei livelli idrometrici critici. Ecco le regioni e zone coinvolte nel bollettino di allerta meteo gialla il 25 novembre 2026:

Campania : Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese;

: Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese; Lazio : Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud;

: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud; Molise: Alto Volturno - Medio Sangro.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa dalla Protezione Civile il 25 novembre 2026 nelle regioni e zone: