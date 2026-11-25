Prosegue la forte ondata di maltempo sull'Italia anche nella giornata di domani, giovedì 26 novembre 2026, con un nuovo bollettino di allerta meteo. Scatta l'allerta arancione e gialla da Nord a Sud.

Meteo, allerta arancione per rischio idrogeologico il 26 novembre in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 26 novembre 2026, lo stato di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico. Una giornata all'insegna del maltempo in gran parte del Paese per il transito della perturbazione n.11 di novembre che farà sentire i suoi effetti lungo tutto lo stivale.

Piogge e temporali intensi, anche se la massima attenzione è rivolta al rischio idrogeologico che, secondo la Protezione Civile, corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico il 26 novembre 2026 in Italia:

Campania : Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;

: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele; Molise: Alto Volturno - Medio Sangro.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 26 novembre 2026: ecco dove

Non solo l'allerta arancione nella giornata di giovedì 26 novembre 2026, visto che il Dipartimento della Protezione ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità. Sono ben 7 le regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali il 26 novembre 2026. Ecco tutte le zone a rischio:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro;

: Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;

: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica; Toscana : Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia;

: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Attenzione: la Protezione Civile ha comunicato anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che segnala la probabilità che si verifichino danni a persone, beni, infrastrutture e ambiente a causa dell'innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua principali, con possibili esondazioni, alluvioni o rotture arginali. Anche in questo caso sono sempre 7 le regioni sotto osservazione nella giornata di giovedì 26 novembre 2026:

Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Campania : Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;

: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele; Emilia Romagna : Pianura bolognese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Pianura bolognese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Lazio : Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud;

: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che, giovedì 26 novembre 2026, scatta in 10 regioni d'Italia. Ecco quali e tutte le zone a rischio: