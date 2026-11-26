Analizzando le ultime previsioni meteo possiamo controllare quando arriva la neve sull'Italia. Nel nostro Paese sono previste nevicate intense anche a quote basse? Ecco le ultime notizie. A quanto pare, infatti, l'Italia si prepara a un nuovo impulso di aria fredda che, nel corso del weekend, farà scendere sensibilmente le temperature, riportando condizioni tipicamente invernali su gran parte della Penisola. La circolazione depressionaria ancora attiva sul Mediterraneo favorirà nuove precipitazioni, mentre l'arrivo di correnti fredde dall'Europa nord-orientale potrebbe determinare nevicate anche a quote relativamente basse sui rilievi. Dopo una settimana caratterizzata da piogge, rovesci e temporali, il tempo tenderà gradualmente a migliorare a partire da domenica, ma il freddo e i venti settentrionali continueranno a farsi sentire.

Meteo, neve sulle Alpi e sull'Appennino: le previsioni per il weekend



Cosa dicono le previsioni meteo su possibili nevicate intense? Nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre le precipitazioni interesseranno diverse zone d'Italia, con rovesci anche temporaleschi al Sud, in Sardegna e sulla Sicilia nord-orientale. Piogge sparse sono attese anche al Centro e al Nord-Est, mentre sulle Alpi sono previste nevicate oltre i 1.000-1.300 metri.

Per venerdì 27 novembre la situazione resterà variabile, con possibili precipitazioni al Sud, sulla Sicilia e tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione verso l'Abruzzo. In serata qualche pioggia potrà raggiungere anche l'Emilia orientale e la Romagna. La svolta più significativa arriverà tra la fine di venerdì e sabato, quando un nuovo impulso perturbato accompagnato da aria fredda in discesa dall'Europa nord-orientale raggiungerà la Penisola. Le correnti settentrionali contribuiranno a un deciso calo termico, con temperature destinate a scendere anche sotto le medie stagionali. Le nevicate potranno interessare i rilievi appenninici, soprattutto tra Abruzzo e Molise, dove sabato 28 novembre la quota neve si attesterà intorno ai 1.300 metri. L'instabilità sarà più accentuata sulle regioni meridionali, in particolare tra Puglia, alta Calabria e nord della Sicilia. Si tratterà dunque di un fine settimana dal sapore invernale, con neve in montagna, venti intensi e un clima decisamente più freddo.

Tendenze meteo, da domenica migliora: le tendenze per l'inizio di dicembre

Quali sono le tendenze per la prossima settimana ovvero gli ultimi giorni di novembre e l'inizio di dicembre? Ebbene domenica 29 novembre la circolazione depressionaria tenderà ad allontanarsi verso lo Ionio orientale e la Grecia, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le schiarite saranno più ampie al Nord, sulle regioni tirreniche, in Sardegna e sulla Sicilia meridionale, mentre qualche annuvolamento e locali precipitazioni potranno ancora interessare il versante adriatico e il Sud, soprattutto la Calabria ionica. Continueranno a soffiare venti settentrionali, da moderati a localmente forti, in particolare sull'alto Adriatico e sulle regioni centro-meridionali. Per l'inizio della prossima settimana le proiezioni indicano l'affermazione di un'area di alta pressione sull'Europa centro-orientale, con condizioni nel complesso più stabili soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna. Lunedì 30 novembre dovrebbe trascorrere senza precipitazioni significative, anche se non mancheranno nuvole sparse. Resta invece ancora incerta l'evoluzione tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, quando potrebbe verificarsi un nuovo episodio di instabilità sulle regioni centro-meridionali, prima di un possibile ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Insomma per l'inizio di dicembre, ad oggi, non è prevista neve.