Clima di stampo quasi invernale su gran parte dell'Italia nell'ultima settimana di novembre. Il transito di una nuova perturbazione, accompagnata questa volta da una massa d'aria fredda, riporterà non solo piogge e temporali, ma anche la prima neve fino a bassa quota.

Meteo, arriva il freddo sull'Italia con neve e piogge

La circolazione depressionaria sopraggiunta in prossimità del Paese è destinata a persistere ancora a lungo; in particolare nel weekend si farà sentire ancora più forte complice l'arrivo di un ulteriore impulso perturbato in discesa dall’Europa nord-orientale accompagnato da una massa d’aria fredda.

In calo le temperature nell'ultimo weekend di novembre 2026 con valori che, in alcune regioni, scenderanno anche al di sotto della media. Nel weekend però la perturbazione dovrebbe allontanarsi dal nostro Paese scivolando verso la Grecia lasciando spazio ad un miglioramento del maltrmpo, anche se il clima si farà più freddo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 26 novembre 2026: nuvole su gran parte del Paese. Piogge e temporali su Puglia, Calabria, Sardegna e nordest della Sicilia per il transito di un nuovo sistema perturbato. Non si esclude qualche debole ed isolato temporale anche Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata. Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri. Dal pomeriggio possibile miglioramento sulle regioni di Nord-Ovest e al Sud, mentre ancora maltempo diffuso sulle zone di Nord-Est, regioni del Centro e del sud tirrenico. In crescita le temperature massime al Nord-Ovest e lungo il medio e basso Adriatico, mentre in calo in Sardegna.

Venerdì 27 novembre 2026 alternanza di nuvole e schiarite lungo le Alpi, in Liguria, ma anche su Abruzzo, Molise e Foggiano. Non si esclude il rischio di locali piogge su Sud peninsulare, Sicilia, Toscana, Umbria e Marche ed Abruzzo. Nebbie nelle prime ore del mattino sulla bassa Val Padana occidentale. In serata qualche isolata pioggia su Emilia orientale e Romagna. Dal punto di vista termico calano le temperature nei valori minimi quasi ovunque.

Meteo, che tempo farà nell'ultimo weekend di novembre 2026?

Le previsioni meteo in vista del fine settimana delineano un clima instabile e variabile per via degli effetti dell'ultima perturbazione. Sabato 28 novembre 2026 tempo instabile sulle regioni del Sud, in particolare tra Puglia, Calabria e nord della Sicilia. Piogge e temporali sparsi lungo il medio Adriatico con nevicate sopra i 1300 metri circa sui rilievi dell’Abruzzo e del Molise.

Domenica 29 novembre 2026 piogge e temporali sulla Calabria, mentre nel resto del Paese si delinea una giornata climaticamente più stabile. Ancora forti venti al Centro-Sud e sull’alto Adriatico. Secondo le attuali proiezioni per l'inizio della prossima settimana si intravede l’influsso di un’area di alta pressione centrata sull’Europa centro-orientale destinata ad interessare anche l'Italia. Come sempre per conferme vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.