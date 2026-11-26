Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 27 novembre 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge il 27 novembre 2026

Gli effetti dell'ultima perturbazione continuano a farsi sentire in gran parte del Paese con nuovi fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere un nuovo stato di allerta meteo. La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, venerdì 27 novembre 2026, lo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali in 6 regioni.

Nelle prossime ore sono previsti eventi meteorologici estremi e violenti tali da richiedere l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 27 novembre 2026 in:

Abruzzo : Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;

: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Molise : Litoranea;

: Litoranea; Puglia : Salento;

: Salento; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Allerta gialla il 27 novembre 2026 in Italia: le regioni coinvolte

Non solo, sempre per venerdì 27 novembre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in Italia. Nel dettaglio sono due le regioni interessate dall'allerta gialla per rischio idraulico che riguarda gli effetti del superamento dei livelli idrometrici lungo i corsi d'acqua principali, con possibili allagamenti ed esondazioni. Ecco le regioni e zone coinvolte nell'allerta gialla per rischio idraulico il 27 novembre 2026:

Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese.

Massima attenzione anche per l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che, ricordiamo, corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

A seguire le zone e regioni coinvolte nel bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emesso per venerdì 27 novembre 2026: