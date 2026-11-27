È arrivata la neve in Piemonte. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno riportato l'inverno sulle montagne con accumuli che hanno raggiunto i 50 centimetri sui settori alpini occidentali di confine. La Dama Bianca è caduta anche a quote relativamente basse, imbiancando diverse località fino a 700-800 metri di altitudine.

Il miglioramento delle condizioni di innevamento ha permesso la ripresa delle emissioni del Bollettino Valanghe per la stagione invernale 2026-2027. Si tratta di uno strumento fondamentale per monitorare l'evoluzione del manto nevoso e informare escursionisti, scialpinisti e frequentatori della montagna sui possibili rischi.

Neve in Piemonte sulle Alpi: accumuli fino a 50 centimetri e pericolo valanghe

Il maltempo ha portato tanta neve in Piemonte, soprattutto sulle Alpi. Le precipitazioni sono iniziate martedì pomeriggio e hanno interessato tutti i settori alpini piemontesi. I quantitativi maggiori sono stati registrati lungo le zone occidentali di confine, dove la neve fresca ha raggiunto i 40-50 centimetri. Negli altri settori gli accumuli si sono attestati generalmente tra 20 e 40 centimetri.

Il vento ha modificato sensibilmente la distribuzione della neve, spazzando il manto in prossimità delle creste e favorendo la formazione di accumuli anche consistenti nelle conche e nei canaloni. Ecco perché c'è particolare attenzione da parte degli esperti soprattutto nelle valli Maira, Grana, Varaita e Po, dove il pericolo valanghe ha raggiunto il grado 3 ovvero un livello marcato su una scala di cinque livelli. Nelle valli Stura, Gesso e Vermenagna il rischio è invece di grado 2, ovvero moderato.

A creare preoccupazioni sono la neve fresca, in parte ancora instabile, e gli accumuli formati dal vento. Sono soprattutto questi ultimi che possono favorire il distacco di valanghe, anche di dimensioni significative.

Condizioni stabili favoriscono la formazione di foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Tuttavia, tra stasera e il primo mattino di domani, sono possibili deboli piovaschi nelle vallate alpine occidentali e sudoccidentali, con quota neve sui 1000-1200 m. #meteoPiemonte — Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) November 27, 2026

Bollettino Valanghe 2026-2027: le raccomandazioni per chi va in montagna e come consultarlo

A cosa serve il Bollettino Valanghe e perché è importante la ripresa del servizio informativo? Si tratta di un riferimento importante per valutare le condizioni di sicurezza sulle montagne piemontesi. Il Bollettino Valanghe consente di seguire gli aggiornamenti sul grado di pericolo e sulla stabilità del manto nevoso. Sono informazioni da consultare prima di organizzare escursioni, itinerari di scialpinismo o discese fuori pista.

La raccomandazione è di non sottovalutare gli effetti del vento e della neve appena caduta, evitando pendii e canaloni potenzialmente instabili. È possibile consultare il bollettino attraverso i canali informativi dedicati, utilizzare l'app AINEVA oppure ricevere gli aggiornamenti quotidiani sul Piemonte tramite il canale Telegram.