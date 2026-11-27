Cosa dicono le ultime news mete sull'Europa? In molti Paesi è esploso l'inverno. Si registrano temperature pari a -28°C in Norvegia mentre c'è stata anche una forte nevicata a Vienna. Insomma, in questo giorno l’inverno ha abbracciato l’Europa centro-settentrionale portando una decisa ondata di freddo di origine artica. Si sono registrate così temperature in forte diminuzione e nevicate fino in pianura.



Un esempio? In Scandinavia vi sono valori particolarmente rigidi, con minime scese fino a -28°C in Norvegia e -25°C in Svezia. Ma il freddo non risparmia nemmeno l’Europa centrale. Oltre a Vienna anche Budapest si è risvegliata sotto una coltre bianca. Nelle due città neve e ghiaccio hanno provocato disagi alla circolazione in diverse.

Meteo Europa: neve con accumuli importanti e disagi alla circolazione

Secondo le ultime news di meteo in Europa le forti nevicate che hanno interessato Vienna e Budapest hanno bloccato le due città. Particolarmente significativa è, ad esempio, proprio la situazione a Vienna, dove la nevicata di ieri, 26 novembre, ha portato accumuli eccezionali per il periodo.



In diverse zone della capitale austriaca sono stati misurati tra 13 e 18 centimetri di neve, con valori che non si registravano a novembre da diversi decenni. Anche Budapest è stata imbiancata, mentre nel nord-ovest dell'Ungheria il manto nevoso ha localmente superato i 10 centimetri.

Das Schneetief liefert: Weite Teile Österreichs sind schon weiß. In Wien messen wir jetzt zwischen 7cm im Südosten und 15cm ganz im Westen. Und es schneit noch weiter. ☃️ pic.twitter.com/PQnQKmVKo7 — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) November 26, 2026

Si sono verificate, inoltre, nevicate anche in Polonia, con 4 centimetri a Katowice, 17 a Zakopane e accumuli vicini ai 60 centimetri sui monti Tatra.

Jetzt ist es offiziell: Die heutige 7-Uhr-Messung in Wien auf der Hohen Warte zeigt 18cm Neuschnee. Damit war das hier der stärkste November-Schneefall seit 55 Jahren (damals 25cm). pic.twitter.com/3OjMiOXIAx — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) November 27, 2026

Le abbondanti precipitazioni hanno provocato problemi alla viabilità in Austria, Germania e Baviera, dove si sono verificati incidenti. Numerosi mezzi pesanti sono rimasti bloccati sulle varie strade andando così a ritardare le consegne.



In Austria sono state necessarie chiusure temporanee di alcune arterie stradali e si sono registrate interruzioni e rallentamenti anche nei collegamenti ferroviari. Sul Mediterraneo, invece, il contrasto tra masse d'aria differenti continua ad alimentare condizioni di instabilità, con piogge, temporali, venti intensi e nevicate sulle Alpi.

Dall'Europa all'Italia: vortice polare e irruzioni artiche, cosa succederà?

Le news di meteo in Europa fanno sorgere una domanda: il vortice polare arriverà anche in Italia? A dicembre faremo i conti con neve e temperature estremamente rigide? Il rallentamento delle correnti occidentali e la presenza di un'area di alta pressione sulla Scandinavia stanno favorendo la discesa di masse d'aria artica verso le medie latitudini.



Nei prossimi giorni il nucleo del freddo dovrebbe concentrarsi soprattutto sull'Europa orientale e sui Balcani, con possibili ripercussioni anche sull'Italia, in particolare lungo i versanti adriatici. Intanto cresce l'attenzione per l'evoluzione del vortice polare in vista di dicembre.



Secondo alcuni scenari - ancora tutti da confermare - intorno alla fine della prima decade del mese, arriverà una nuova irruzione di aria polare verso l'Europa. Si tratta tuttavia di una tendenza ancora da confermare: non è certo che il flusso freddo riesca a raggiungere direttamente la nostra Penisola. Insomma è ancora troppo presto per dire se a dicembre arriverà più neve sull'Italia. Occorrerà tener monitorata la situazione e aspettare i prossimi aggiornamenti.