L'ultimo weekend di novembre 2026 è all'insegna del freddo in gran parte d'Italia. Il transito dell'ultima perturbazione ha riportato piogge e temporali, ma anche nevicate fino a bassa quota con un deciso calo delle temperature.

Meteo, arriva l'inverno sull'Italia: neve e temperature in calo

Clima invernale sull'Italia nell'ultimo fine settimana di novembre 2026 con temperature in calo da Nord a Sud. Dopo il passaggio della perturbazione n.11 del mese, oramai allontanatasi verso i Balcani, la circolazione di bassa pressione continua a dominare la scena in prossimità del nostro Paese alimentata dall'arrivo di un nuovo sistema perturbato, il n. 12 del mese, accompagnato da una massa d'aria fredda e gelida.

Dal punto di vista termico è previsto un brusco calo delle temperature con valori tipicamente invernali. Nella prima parte della prossima settimana si intravede il transito di una debole perturbazione che dovrebbe interessare l'Italia da martedì 1 dicembre con un calo delle temperature lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, sabato 28 novembre 2026: bel tempo soleggiato al Nord e regioni centrali tirreniche. Nel resto del Paese nuvole sparse con il rischio di deboli ed isolate piogge su medio-basso Adriatico, Calabria e Sicilia settentrionale e Sardegna. Torna anche la neve intorno ai 1200-1500 metri sull’Appennino centrale. In calo le temperature ad eccezione delle massime al Nord-Ovest ed Alpi, ma generalmente i valori saranno al sotto la media in molte regioni. Al Nord gelate nelle prime ore del mattino.

Anche domenica 29 novembre 2026 nuvole sparse lungo il medio Adriatico, regioni del Sud e Sicilia, mentre schiarite nel resto del Paese. Non si escludono piogge residue su Abruzzo, Molise e Puglia, mentre temporali intensi su Calabria e nord della Sicilia. Nebbia e nuvole sin dalle prime ore del mattino sulla bassa Val Padana centro-occidentale. Stabili le temperature o in leggero con valori per lo più sotto la media.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo per la prossima settimana in Italia delinea un clima variabile con temperature inferiori alla media con anomalie marcate al Nord e lungo il versante adriatico per la presenza di una massa d'aria gelida proveniente dall'Europa orientale e dai Balcani. Al Centro-Nord si delinea un clima stabile e soleggiato con la formazione di nebbia e gelate nelle prime ore del mattino. Clima per lo più instabile, invece, al Sud e Isole.

Lunedì 30 novembre 2026 non si esclude il rischio di deboli e isolate piogge su Calabria e Sicilia, ma anche lungo le coste del Molise e basso Lazio. Nuvole sparse al Nord e al Centro-Sud con schiarite nelle zone di Nord-Ovest. Dal punto di vista termico, le temperature minime in lieve crescita al Nord, mentre le massime calano ovunque ad eccezione della Sicilia.