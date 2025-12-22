Neve in arrivo sull'Italia, quando cade e dove sono previste nevicate

Foto di repertorio

Quando arriva la neve sull'Italia? Con l’avvicinarsi del Natale, tornano le nevicate su buona parte dell’Italia, in modo particolare sulle località montane dell'area settentrionale. Grazie alle prossime perturbazioni caratterizzate da aria fredda, si avranno nevicate sulle Alpi e lungo tutto l’Appennino, con la possibilità che la neve si presenti anche a quote più basse durante le nevicate più intense che caratterizzano questo periodo di fine anno.

Nevicherà in Italia? Quando e dove è prevista la neve

Le condizioni meteo attuali risultano quindi favorevoli per le stazioni sciistiche, dove già in queste ore si sono verificate intense nevicate con un clima caratterizzato da temperature in grado di mantenere un ottimo manto nevoso per le sciate durante anche i prossimi giorni che precedono il Natale. Ulteriori nevicate sono attese nelle prossime ore grazie a perturbazioni che continueranno a mantenere un’ottima stabilità del manto nevoso.

Nevicate previste sulle Alpi e Prealpi

Tutta l’aria che comprende le regioni settentrionali godranno di intense nevicate, in modo particolare, sulle Alpi e sulle Prealpi, la neve cadrà dai 700 ai 1000 metri di quota. Grazie all'arrivo di aria fredda, è possibile che la neve scenda anche a quota 500-600 metri, soprattutto nelle regioni di Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Quasi impossibile che le nevicate si verifichino nelle zone di pianura.

Neve sugli Appennini

Anche sulla catena montuosa degli Appennini sono attese interessanti momenti con intense nevicate. Sulla parte settentrionale e centrale, le nevicate dovrebbero verificarsi oltre 700-900 metri di quota. Durante le fasi più fredde e soprattutto nelle aree più esposte, la neve potrà scendere anche sotto i 700 metri. Sull’area meridionale dell’Appennino invece, la neve si verificherà tra gli 800 e i 1200 metri di altezza. Le maggiori nevicate, in quest'area in particolare, si avranno maggiormente sulle cime della catena montuosa.

Neve al Centro Sud

Nell’area che riguarda le regioni del centro sud Italia, le precipitazioni saranno caratterizzate maggiormente da pioggia. La neve si verificherà soltanto su alcune delle catene montuose presenti nell'area.