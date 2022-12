Sindrome del Natale: come godersi le feste senza ansia

Tra poche ore è Natale e, in alcuni casi, la corsa per i preparativi può causare ansia e frenesia. Quando queste sensazioni si fanno sempre più insistenti e ci si sente sopraffatti dalle cose da fare, si può parlare della cosiddetta sindrome del Natale, una sorta di malessere generalizzato che non permette di passare delle feste serene e spensierate.

Parte del problema sono proprio le imposizioni della società e il susseguirsi frenetico di impegni, che non ci permette di avvicinarci al Natale con la giusta calma e tranquillità.

Come vivere il Natale senza frenesia

Da un’indagine condotta nel corso del 2021, è emerso che il 70% degli intervistati vive il periodo natalizio senza entusiasmo, ma la gioia e la serenità vengono spazzate via dal senso d’ansia e dalle preoccupazioni.

A tutto questo si aggiungono gli stati emotivi negativi tipici dei periodi in famiglia: i lutti e le mancanze si fanno sentire maggiormente, il contesto fa sì che i sintomi tipici della depressione si accentuino e anche la malinconia a volte diventa un sentimento forte.

Il rischio che bisognerebbe evitare è quello di isolarsi e chiudersi a riccio in se stessi, tentando di scappare dal Natale. In realtà esiste una soluzione più semplice: trovare il modo di festeggiare senza sentirsi sopraffatti dalle cose da fare e dagli obblighi auto imposti, ma selezionare gli impegni in base alle priorità.