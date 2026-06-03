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Nasce il parco dei Minions e di SpongeBob: tra attrazioni innovative e soggiorni a tema

Universal Kids Resort aprirà le sue porte il 1° luglio in Texas, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva tra attrazioni, spettacoli e aree tematiche.
Curiosità3 Giugno 2026 - ore 11:30 - Redatto da Meteo.it
Curiosità3 Giugno 2026 - ore 11:30 - Redatto da Meteo.it

Per chi desidera trascorrere una vacanza ricca di emozioni, avventura e divertimento, i parchi a tema rappresentano una scelta ideale. Gli amanti delle attrazioni adrenaliniche saranno entusiasti di sapere che Universal è pronta ad aprire una nuova struttura destinata a conquistare visitatori di ogni età.

Il parco offrirà numerose esperienze immersive e giostre spettacolari ispirate ad alcuni dei personaggi e delle saghe più amate dal pubblico. Tra le principali attrazioni ci saranno aree dedicate a Shrek, Jurassic World, Minions e SpongeBob, con ambientazioni coinvolgenti e attività pensate sia per bambini che per adulti.

Parco dei Minions e di SpongeBob, quando è prevista l'inaugurazione

Dal 1° luglio 2026 gli appassionati di parchi a tema potranno scoprire una nuova destinazione dedicata al divertimento: l’Universal Kids Resort di Frisco, in Texas. Pensato principalmente per le famiglie con bambini, il complesso offrirà però esperienze coinvolgenti anche agli adulti amanti dei personaggi animati più celebri.

La struttura sorgerà su un’area di oltre 8 ettari e sarà organizzata in sette zone tematiche differenti, ciascuna ispirata a franchise di grande successo.

I visitatori avranno la possibilità di immergersi nei mondi di Shrek, Jurassic World, Minions, SpongeBob e Trolls attraverso attrazioni innovative e percorsi interattivi. Non mancheranno giostre adatte a tutte le età, spettacoli dal vivo e occasioni per "incontrare" i protagonisti dei film d’animazione.

Grande attenzione sarà riservata anche all’inclusione, con spazi progettati per accogliere bambini con particolari esigenze sensoriali. L’obiettivo del nuovo resort è creare un’esperienza divertente, accessibile e memorabile per tutta la famiglia.

Il costo del biglietto

Il nuovo Universal Kids Resort promette di trasformarsi in una delle mete più amate dalle famiglie grazie a un’ampia varietà di attrazioni dedicate ai personaggi più celebri dell’animazione. Tra le aree più attese ci sarà quella ispirata al mondo di Shrek, dove i visitatori potranno esplorare ambientazioni che richiamano la celebre palude dell’orco verde.

Gli appassionati di SpongeBob avranno invece l’opportunità di immergersi nell’universo sottomarino di Bikini Bottom, ricreato con scenografie e attività interattive.

Spazio anche ai Minions, protagonisti di una divertente attrazione che metterà in scena sfide tra i simpatici personaggi gialli. Gli amanti dei dinosauri potranno vivere emozioni forti nell’area dedicata a Jurassic World, che comprenderà montagne russe, punti panoramici e una spettacolare giostra rotante.

Il costo del biglietto giornaliero partirà da 54,99 dollari. Per completare l’esperienza sarà disponibile anche un hotel tematico situato proprio accanto all’ingresso del parco. La struttura offrirà 300 camere decorate con colori vivaci e dettagli ispirati ai film d’animazione più famosi. Gli ospiti potranno inoltre usufruire di piscina all’aperto, sala giochi, palestra attrezzata e numerose proposte gastronomiche pensate per soddisfare gusti ed esigenze diverse.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 03 Giugno ore 21:21

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