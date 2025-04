Mosca sotto la neve a causa del maltempo. Imbiancata la Piazza Rossa | FOTO e VIDEO

Una improvvisa bufera di neve ha avuto luogo nella città di Mosca durante la giornata di ieri, domenica 6 aprile 2025. Dalle immagini che circolano in Rete si vede la celebre Piazza Rossa, uno dei luoghi simbolo della capitale della Russia, completamente ricoperta di candida neve bianca. La neve caduta ieri ha formato uno strato di ben 10 centimetri, creando non pochi disagi.

Neve a Mosca: imbiancata la Piazza Rossa

A Mosca, l’ondata di maltempo delle scorse ore, arriva dopo un periodo invernale insolito, caratterizzato da temperature piuttosto miti per la capitale russa. Stando alle previsioni meteo, le nevicate sono attese tra domenica e lunedì prossimo. Già da ieri però la neve ha ricoperto le prime fioriture di primavera.

Il maltempo che sta interessando Mosca e diverse zone della Russia ha letteralmente fatto crollare le temperature sotto lo zero. Gli abitanti e i tantissimi turisti che hanno invaso la città russa in questi primi giorni di primavera sonno rimasti sorpresi dal repentino cambiamento di clima che ha colpito la città che ogni anno, durante questo periodo, è meta di turisti da tutto il mondo.

Rischio incidenti per cambio pneumatici da neve

Gli enti locali e in particolar modo le autorità delegate al trasporto pubblico nell’area metropolitana di Mosca, in vista del maltempo hanno lanciato un allarme agli automobilisti. Nel comunicato diramato nella giornata di ieri infatti, si chiedeva ai tanti automobilisti che hanno già rimosso le gomme invernali dalle loro auto di non mettersi alla guida.

A Mosca e in tutta la Russia durante l'inverno è obbligatorio l'utilizzo dei pneumatici da neve. Il cambio di stagione ora potrebbe trasformarsi in un rischio per la sicurezza stradale perché potrebbe favorire il verificarsi di incidenti se non si hanno i pneumatici adatti per viaggiare sulla neve che sta ricoprendo in queste ore le strade di Mosca e dintorni.