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Missioni Green dell’app Meteo.it: rush finale per l’obiettivo di marzo e Top Ten

Ultimo sforzo per l’obiettivo della community: 10.000 attività sostenibili entro il 31 marzo. Ecco anche chi è in testa nella classifica individuale.
Sostenibilità30 Marzo 2026 - ore 09:51 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità30 Marzo 2026 - ore 09:51 - Redatto da Meteo.it

Serve solo un ultimo sforzo. L’obiettivo è raggiungere tutti insieme entro il 31 marzo le 10.000 attività sostenibili, raddoppiando rispetto alle 5.000 del mese scorso.

Tutto sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.

App Meteo.it: come partecipare

Scarica o aggiorna l'app Meteo.it.
Accedi alle Missioni Green dalla homepage.
Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.

Registra le tue routine di sostenibilità (anche piccole).
Completa più Missioni Green possibile: più azioni = più XP.
Controlla la classifica e prova a superare il tuo record.
Ogni azione che registri ti fa guadagnare XP e Punti Sole e ti aiuta anche a scalare la classifica individuale

Cosa sono le Missioni Green

Le Mission Green sono attività presenti che trovate sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica nuovi comportamenti sostenibili.

Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.
Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.
Puoi registrare azioni concrete, come usare la bicicletta o spegnere una luce in più.

Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.

Ogni azione conta: insieme possiamo fare la differenza. Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna ci avvicina a uno stile di vita più sostenibile e contribuisce al cambiamento collettivo.

La nuova Top Ten

Sull’app c’è anche la classifica individuale, continuamente aggiornata, per sfidarti con gli altri. Ecco la nuova Top Ten degli utenti di questa settimana.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Marzo ore 10:30

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