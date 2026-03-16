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Missioni Green dell’app Meteo.it: la nuova sfida al giro di boa e la nuova Top Ten

Dopo le 5.000 attività sostenibili raggiunte insieme a febbraio, una settimana prima della scadenza, raddoppiamo. L’obiettivo è 10.000 entro il 31 marzo: a che punto siamo. Ecco anche chi è in testa nella classifica individuale.
Sostenibilità16 Marzo 2026 - ore 09:42 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità16 Marzo 2026 - ore 09:42 - Redatto da Meteo.it

A metà mese siamo al 37% del risultato. L’obiettivo era ambizioso e lo abbiamo raddoppiato: impegnandoci tutti insieme possiamo farcela anche stavolta.

Il risultato a cui puntiamo come community di Meteo.it è quello di arrivare insieme a 10.000 attività sostenibili entro il 31 marzo.

Dopo l’ottimo risultato di febbraio, quando siamo arrivati a 5.000 attività sostenibili una settimana prima della fine del mese, abbiamo alzato l’asticella a 10.000. Possiamo farcela: insieme per il Pianeta.

Tutto sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.

App Meteo.it: come partecipare

Scarica o aggiorna l'app Meteo.it.
Accedi alle Missioni Green dalla homepage.
Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.

Registra le tue routine di sostenibilità (anche piccole).
Completa più Missioni Green possibile: più azioni = più XP.
Controlla la classifica e prova a superare il tuo record.
Ogni azione che registri ti fa guadagnare XP e Punti Sole e ti aiuta anche a scalare la classifica individuale

Cosa sono le Missioni Green

Le Mission Green sono attività presenti che trovate sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica nuovi comportamenti sostenibili.

Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.
Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.
Puoi registrare azioni concrete, come usare la bicicletta o spegnere una luce in più.

Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.

Ogni azione conta: insieme possiamo fare la differenza. Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna ci avvicina a uno stile di vita più sostenibile e contribuisce al cambiamento collettivo.

La nuova Top Ten: cambio al vertice

Sull’app c’è anche la classifica individuale, continuamente aggiornata, per sfidarti con gli altri. Ecco la nuova Top Ten degli utenti di questa settimana.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Marzo ore 12:04

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