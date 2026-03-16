Missioni Green dell’app Meteo.it: la nuova sfida al giro di boa e la nuova Top Ten
A metà mese siamo al 37% del risultato. L’obiettivo era ambizioso e lo abbiamo raddoppiato: impegnandoci tutti insieme possiamo farcela anche stavolta.
Il risultato a cui puntiamo come community di Meteo.it è quello di arrivare insieme a 10.000 attività sostenibili entro il 31 marzo.
Dopo l’ottimo risultato di febbraio, quando siamo arrivati a 5.000 attività sostenibili una settimana prima della fine del mese, abbiamo alzato l’asticella a 10.000. Possiamo farcela: insieme per il Pianeta.
Tutto sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.
App Meteo.it: come partecipare
Scarica o aggiorna l'app Meteo.it.
Accedi alle Missioni Green dalla homepage.
Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.
Registra le tue routine di sostenibilità (anche piccole).
Completa più Missioni Green possibile: più azioni = più XP.
Controlla la classifica e prova a superare il tuo record.
Ogni azione che registri ti fa guadagnare XP e Punti Sole e ti aiuta anche a scalare la classifica individuale
Cosa sono le Missioni Green
Le Mission Green sono attività presenti che trovate sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica nuovi comportamenti sostenibili.
Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.
Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.
Puoi registrare azioni concrete, come usare la bicicletta o spegnere una luce in più.
Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.
Ogni azione conta: insieme possiamo fare la differenza. Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna ci avvicina a uno stile di vita più sostenibile e contribuisce al cambiamento collettivo.
La nuova Top Ten: cambio al vertice
Sull’app c’è anche la classifica individuale, continuamente aggiornata, per sfidarti con gli altri. Ecco la nuova Top Ten degli utenti di questa settimana.