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Clima, la Terra trattiene sempre più calore: un nuovo rapporto lancia l’allarme

Gli scienziati hanno lanciato un nuovo allarme sul clima. In base agli ultimi dati è emerso che la Terra trattiene sempre più calore e che sta esaurendo il budget di carbonio, arrivando alla soglia critica di +1,5°C.
Sostenibilità12 Giugno 2026 - ore 14:47 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità12 Giugno 2026 - ore 14:47 - Redatto da Meteo.it

Un nuovo rapporto sul clima lancia l'allarme: la Terra trattiene sempre più calore. Cosa sta succedendo, secondo quanto sostengono gli Indicators of Global Climate Change?

A quanto pare, la crisi climatica continua ad accelerare e i più recenti indicatori scientifici mostrano un pianeta sempre più vicino alla soglia critica di +1,5°C di riscaldamento rispetto all’epoca preindustria, indicata come livello massimo da non superare nei successivi vent'anni dall'accordo di Parigi sul clima del 2015.

Clima: la Terra sempre più vicino alla soglia critica di +1,5°C di riscaldamento rispetto all’epoca preindustriale

Come sottolineato nel nuovo rapporto internazionale sugli indicatori del cambiamento climatico globale, che lancia l'allarme sul clima della Terra, il riscaldamento attribuibile alle attività umane ha raggiunto nel 2025 circa +1,37°C, confermando una tendenza che preoccupa la comunità scientifica.

Senza una rapida riduzione delle emissioni di gas serra, il limite fissato dall’Accordo di Parigi potrebbe essere superato già nei prossimi anni. Le conseguenze? Potremmo dover fare i conti con sempre più frequenti e intensi effetti del cambiamento climatico.

Uno degli aspetti più critici su cui gli scienziati hanno acceso un riflettore riguarda il crescente squilibrio energetico della Terra. Cosa significa? In pratica il nostro pianeta assorbe più energia di quanta riesca a disperderne nello spazio, con un conseguente accumulo di calore negli oceani, nell’atmosfera e nelle terre emerse.

Proprio questo fenomeno sta contribuendo allo scioglimento dei ghiacci, alla degradazione del permafrost e all’innalzamento del livello dei mari, che ha già registrato un aumento di circa 23 centimetri dall’inizio del secolo scorso. Basta pensare ad esempio alle temperature marine che continuano a crescere portando ripercussioni sugli ecosistemi e sulla frequenza degli eventi meteorologici estremi.

Il budget di carbonio: la parola degli esperti

Gli scienziati hanno infine sottolineato come il margine per contenere il riscaldamento globale si stia riducendo rapidamente. Si tratta del "budget di carbonio", o meglio della quantità di anidride carbonica che può ancora essere emessa restando sotto la soglia di 1,5°C e che potrebbe esaurirsi nell’arco di pochi anni se le emissioni manterranno gli attuali livelli.

Cosa occorre fare quanto prima? Secondo gli esperti sarebbe bene accelerare gli interventi per evitare conseguenze sempre più pesanti su ecosistemi, risorse idriche, agricoltura e comunità umane in tutto il mondo.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Giugno ore 18:11

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