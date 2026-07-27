Record di consumi elettrici a giugno: perché la domanda di energia è salita ai massimi in Italia

L'Italia ha fatto registrare un nuovo record nei consumi di energia elettrica per il mese di giugno. Secondo i dati diffusi da Terna, il fabbisogno nazionale ha raggiunto i 28 TWh, ovvero il valore più elevato degli ultimi dieci anni per questo periodo dell'anno.

La domanda è cresciuta dell'1,8% rispetto a giugno 2025, segnando, come se non bastasse, il decimo mese consecutivo di aumento su base annua. La colpa è da attribuire alle temperature record dell'ultimo periodo.

Record dei consumi elettrici nel mese di giugno: colpa del caldo

Il record dei consumi elettrici nel mese di giugno è da attribuire al caldo e non solo. Il fabbisogno energetico del Paese continua a crescere sia per via dalle attività economiche sia dalle condizioni climatiche estreme.

Tra i principali fattori che hanno determinato l'aumento della domanda di energia elettrica vi è infatti l'intensa ondata di caldo che ha interessato l'Italia nel corso del mese dello scorso giugno. Le temperature, superiori alla media dell'ultimo decennio, hanno favorito un utilizzo sempre più intenso di condizionatori e sistemi di raffreddamento situati in abitazioni private, uffici, negozi e aziende.

A incidere sui consumi ha contribuito anche il calendario. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, giugno ha avuto un giorno lavorativo in più. Ciò ha comportato, di conseguenza, un maggiore impiego di energia da parte del comparto produttivo e dei servizi. È stato abbattuto ogni record? Per quanto riguarda il consumo di energia il primato lo detiene ancora il mese di luglio 2015.

Aumento di domanda e prezzi? Mercato sotto monitoraggio

Con l'aumento della domanda di energia elettrica sono aumentati anche i prezzi. A oggi sembra che l'aumento della richiesta per fa fronte alle varie necessitò non abbia comportato un automaticamente delle bollette.

Durante l'ondata di calore, però, i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso hanno registrato un nuovo rialzo, sostenuti dal maggiore ricorso alle centrali a gas, reso necessario anche per colpa del calo della produzione eolica. Si stima che in Italia il prezzo unico nazionale dell'energia abbia continuato a mantenersi tra i più elevati d'Europa, pur con aumenti meno marcati rispetto ad altri Paesi.