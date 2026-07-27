FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Record di consumi elettrici a giugno: perché la domanda di energi...

Record di consumi elettrici a giugno: perché la domanda di energia è salita ai massimi in Italia

Record di consumi elettrici a giugno 2026. Tutta colpa dell'ondata di calore estrema e del giorno lavorativo in più rispetto al 2025.
Sostenibilità27 Luglio 2026 - ore 16:44 - Redatto da Redazione Meteo.it
Sostenibilità27 Luglio 2026 - ore 16:44 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L'Italia ha fatto registrare un nuovo record nei consumi di energia elettrica per il mese di giugno. Secondo i dati diffusi da Terna, il fabbisogno nazionale ha raggiunto i 28 TWh, ovvero il valore più elevato degli ultimi dieci anni per questo periodo dell'anno.

La domanda è cresciuta dell'1,8% rispetto a giugno 2025, segnando, come se non bastasse, il decimo mese consecutivo di aumento su base annua. La colpa è da attribuire alle temperature record dell'ultimo periodo.

Record dei consumi elettrici nel mese di giugno: colpa del caldo

Il record dei consumi elettrici nel mese di giugno è da attribuire al caldo e non solo. Il fabbisogno energetico del Paese continua a crescere sia per via dalle attività economiche sia dalle condizioni climatiche estreme.

Tra i principali fattori che hanno determinato l'aumento della domanda di energia elettrica vi è infatti l'intensa ondata di caldo che ha interessato l'Italia nel corso del mese dello scorso giugno. Le temperature, superiori alla media dell'ultimo decennio, hanno favorito un utilizzo sempre più intenso di condizionatori e sistemi di raffreddamento situati in abitazioni private, uffici, negozi e aziende.

A incidere sui consumi ha contribuito anche il calendario. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, giugno ha avuto un giorno lavorativo in più. Ciò ha comportato, di conseguenza, un maggiore impiego di energia da parte del comparto produttivo e dei servizi. È stato abbattuto ogni record? Per quanto riguarda il consumo di energia il primato lo detiene ancora il mese di luglio 2015.

Aumento di domanda e prezzi? Mercato sotto monitoraggio

Con l'aumento della domanda di energia elettrica sono aumentati anche i prezzi. A oggi sembra che l'aumento della richiesta per fa fronte alle varie necessitò non abbia comportato un automaticamente delle bollette.

Durante l'ondata di calore, però, i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso hanno registrato un nuovo rialzo, sostenuti dal maggiore ricorso alle centrali a gas, reso necessario anche per colpa del calo della produzione eolica. Si stima che in Italia il prezzo unico nazionale dell'energia abbia continuato a mantenersi tra i più elevati d'Europa, pur con aumenti meno marcati rispetto ad altri Paesi.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Artico, nuovo record negativo per i ghiacci: il calo invernale più grande mai registrato
    Sostenibilità23 Luglio 2026

    Artico, nuovo record negativo per i ghiacci: il calo invernale più grande mai registrato

    Un recente studio ha rilevato: tra il 2024 e il 2025 il ghiaccio marino artico è diminuito del 5,8%. Gli scienziati: "declino a lungo termine".
  • Caldo record, boom dei consumi energetici: in 36 ore il picco dell’anno
    Sostenibilità17 Luglio 2026

    Caldo record, boom dei consumi energetici: in 36 ore il picco dell’anno

    A causa del grande caldo aumenta anche la richiesta di energia elettrica per via dei condizionatori e dei ventilatori. Ecco gli ultimi dati
  • Caldo estremo e cambiamento climatico: 50 anni fa temperature simili erano quasi impossibili
    Sostenibilità16 Luglio 2026

    Caldo estremo e cambiamento climatico: 50 anni fa temperature simili erano quasi impossibili

    Le ondate di calore che stanno colpendo l’Europa non dipendono soltanto dalla presenza dell’anticiclone.
  • Caldo record, le prime analisi: oltre 14 mila morti in più in Europa per le temperature estreme
    Sostenibilità15 Luglio 2026

    Caldo record, le prime analisi: oltre 14 mila morti in più in Europa per le temperature estreme

    A giugno 2026 le continue ondate di calore hanno fatto registrare 14 mila decessi in Europa. L'Oms: "Emergenza sanitaria".
Ultime newsVedi tutte
Meteo, in arrivo la quarta intensa ondata di calore
Tendenza27 Luglio 2026
Meteo, in arrivo la quarta intensa ondata di calore
In arrivo da metà settimana la quarta ondata di calore, con afa e temperature al di sopra della norma. Isolati temporali pomeridiani lungo le Alpi
Meteo, quarta ondata di caldo intenso: di nuovo verso i 40 gradi
Tendenza26 Luglio 2026
Meteo, quarta ondata di caldo intenso: di nuovo verso i 40 gradi
Anticiclone nord-africano protagonista sull'Europa centro-occidentale e sull'Italia da metà settimana: caldo e afa in forte aumento. La tendenza meteo dal 29 luglio
Meteo, nuova ondata di caldo in vista: la tendenza per fine luglio
Tendenza25 Luglio 2026
Meteo, nuova ondata di caldo in vista: la tendenza per fine luglio
Tra la fine di luglio e la prima decade di agosto si profila la quarta ondata di caldo intenso della stagione: la tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Luglio ore 02:41

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154