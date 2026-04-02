Missioni Green dell’app Meteo.it: il nuovo obiettivo per aprile

A marzo la community ha risposto alla grande alla sfida più ambiziosa, dimostrando che insieme possiamo fare davvero la differenza.

Ad aprile continuiamo su questa strada e alziamo ancora il livello: Meteo.it punta a 12.000 azioni sostenibili. Da raggiungere tutti insieme sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.

App Meteo.it: come partecipare

Scarica o aggiorna l'app Meteo.it.

Accedi alle Missioni Green dalla homepage.

Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.

Registra le tue routine di sostenibilità (anche piccole).

Completa più Missioni Green possibile: più azioni = più XP.

Controlla la classifica e prova a superare il tuo record.

Ogni azione che registri ti fa guadagnare XP e Punti Sole e ti aiuta anche a scalare la classifica individuale

Cosa sono le Missioni Green

Le Mission Green sono attività presenti che trovate sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica nuovi comportamenti sostenibili.

Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.

Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.

Puoi registrare azioni concrete, come usare la bicicletta o spegnere una luce in più.

Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.

Ogni azione conta: insieme possiamo fare la differenza. Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna ci avvicina a uno stile di vita più sostenibile e contribuisce al cambiamento collettivo.