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Missioni Green dell’app Meteo.it: il nuovo obiettivo per aprile

Dopo l’ottimo risultato di marzo, alziamo ancora di più l’asticella. L’obiettivo è di raggiungere tutti insieme, entro il 30 aprile, le 12.000 azioni sostenibili. Ecco come.
Sostenibilità2 Aprile 2026 - ore 14:00 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità2 Aprile 2026 - ore 14:00 - Redatto da Meteo.it

A marzo la community ha risposto alla grande alla sfida più ambiziosa, dimostrando che insieme possiamo fare davvero la differenza.

Ad aprile continuiamo su questa strada e alziamo ancora il livello: Meteo.it punta a 12.000 azioni sostenibili. Da raggiungere tutti insieme sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.

App Meteo.it: come partecipare

Scarica o aggiorna l'app Meteo.it.
Accedi alle Missioni Green dalla homepage.
Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.

Registra le tue routine di sostenibilità (anche piccole).
Completa più Missioni Green possibile: più azioni = più XP.
Controlla la classifica e prova a superare il tuo record.
Ogni azione che registri ti fa guadagnare XP e Punti Sole e ti aiuta anche a scalare la classifica individuale

Cosa sono le Missioni Green

Le Mission Green sono attività presenti che trovate sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica nuovi comportamenti sostenibili.

Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.
Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.
Puoi registrare azioni concrete, come usare la bicicletta o spegnere una luce in più.

Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.

Ogni azione conta: insieme possiamo fare la differenza. Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna ci avvicina a uno stile di vita più sostenibile e contribuisce al cambiamento collettivo.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 03:41

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