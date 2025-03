Luna Rosa 2025: 5 curiosità sul plenilunio di aprile 2025

Come ogni mese, anche in aprile avremmo modo di ammirare il nostro satellite naturale in fase di piena. Il 4° plenilunio dell'anno, conosciuto anche con il nome di Luna Piena Rosa, ha alcune caratteristiche che forse non tutti conoscono.

Luna Piena d'aprile 2025, un plenilunio speciale

Ogni Luna piena racchiude qualcosa di speciale per gli appassionati di eventi celesti, ma quella che sta per arrivare è davvero unica. Ma cosa vedremo esattamente? La prossima luna piena si verificherà nella notte tra il 12 e il 13 aprile e raggiungerà la fase massima tecnicamente alle ore 2.22 ora italiana. In quel momento il nostro satellite si troverà nella costellazione della Vergine.

Ovviamente, per noi che la osserviamo dalla Terra, la Luna apparirà completamente illuminata anche la sera precedente e quella successiva. Al di là di queste caratteristiche, che accomunano tutti i pleniluni, c'è però qualcosa di speciale che caratterizza l'evento. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Ecco 5 curiosità su questo plenilunio.

©Stellarium - cielo del 13 aprile ore 02:22 circa

La Luna sarà davvero rosa?

Il nome suggestivo con cui è conosciuto il plenilunio d'aprile potrebbe indurre a pensare che il nostro satellite si presenti con un colore decisamente insolito. In realtà la definizione "Luna Rosa" (o Full Pink Moon per le popolazioni anglosassoni) deriva dai nativi americani. Come spesso accade, le tribù usavano dare ai vari pleniluni dei nomi che riportassero alla memoria le caratteristiche di un determinato periodo. Con l'arrivo della primavera i campi si riempivano di muschio phlox, un piccolo fiore rosa comune. Da qui deriva il nome del plenilunio d'aprile.

Luna Rosa, il primo plenilunio di primavera

Non sempre accade che il plenilunio d'aprile coincida con la prima Luna Piena di primavera. Quest'anno però, poiché l'equinozio si è verificato il 20 marzo, la fase di massima luminosità del nostro satellite coinciderà anche con la prima della stagione mite.

La Luna Piena che "decide" la Pasqua

Trattandosi del primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera, questa Luna Piena avrà anche un altro importante "compito", ovvero fissare la data della Pasqua. Come stabilito dal concilio di Nicea nel 325 infatti, la Festa della Resurrezione viene celebrata la domenica successiva alla prima luna piena primaverile. Quest'anno pertanto celebreremo la Pasqua 2025 domenica 20 aprile.

Altri nomi della Luna Piena d'aprile

Oltre che con il termine Luna Rosa, il plenilunio d'aprile è conosciuto anche con altri nomi, che rimandano proprio alla Pasqua e alla primavera. Per la tribù Comanche questa era la Luna nuova di primavera, mentre per le tribù Tlingit e Sioux era la Luna che sboccia. Nelle comunità islamiche di tutto il mondo, la Luna piena di aprile è celebrata come la notte di Bara'at, conosciuta anche come "notte dell'innocenza", mentre i cristiani la chiamano la Luna di Pasqua.

Sarà una Miniluna Rosa

Coloro che speravano di vedere splendere in cielo una Superluna Rosa resteranno delusi. In realtà il nostro satellite raggiungerà la fase di piena nel momento in cui si trova all'apogeo, ovvero all'opposto del perigeo. Ciò porterà chi lo osserva a notare un disco lunare leggermente più piccolo del solito. Questa particolarità è legata al fatto della grande distanza a cui il nostro satellite naturale si troverà: sarà esattamente a 405.220 km dalla Terra.

Il termine Miniluna, come quello di Superluna, non è mai stato ufficializzato dall'International Astronomic Union, ma viene ampiamente utilizzato per indicare appunto il nostro satellite in fase di piena o di Luna Nuova a una notevole distanza da noi.