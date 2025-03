Microluna Rosa, la splendida luna piena è in arrivo ad aprile: ecco quando

Sta per arrivare la Microluna Rosa, la luna piena di aprile, che apparirà ai nostri occhi più piccola rispetto a come siamo abituati di solito. Si tratta ovviamente di una illusione ottica che avrà luogo quest'anno la notte tra il 12 e il 13 aprile 2025. Ma che cos’è la microluna?

Perché si chiama Microluna Rosa?

Viene comunemente definita microluna, una luna che nonostante sia in fase di Luna piena, appare molto più piccola del solito perché si trova nel punto dell’orbita lunare più lontano rispetto alla Terra.

La luna piena del mese di aprile viene chiamata Luna Rosa, anche se il colore non cambia affatto, perché in America, con l'arrivo della primavera inizia a diffondersi sul terreno il muschio phlox, un piccolo fiore rosa in grado di regalare suggestioni in merito alla luminosità della luna.

Occhi puntanti verso la Luna quindi la sera del 12 aprile quando il nostro satellite potrebbe apparire ai nostri occhi più piccola proprio perché più lontana da noi. La Luna sarà nella fase di piena alle ore 2.22 in Italia del 13 aprile 2025. Lo spettacolo lunare dovrebbe però durare tutta la sera e l'intera notte.

Significati religiosi e il legame con la Pasqua Cristiana

La denominazione Microluna Rosa non è l'unico nome dato a questo plenilunio dedicato alla stagione della primavera. La tribù Comanche la chiamava "Luna nuova di primavera", mentre "Luna che sboccia" era il nome datole dalle tribù Tlingit e Sioux.

Per le comunità islamiche la Luna piena di aprile viene festeggiata come la "notte di Bara’at", o detta comunemente "notte dell’innocenza". Durante le celebrazioni, i musulmani offrono preghiere e chiedono a Dio di assolvere gli antenati morti dai loro peccati.

Per i cristiani quella di aprile è la "Luna di Pasqua", legata alla scelta del concilio di Nicea del 325 che stabilì che la Santa Pasqua sarebbe stata sempre celebrata la domenica successiva alla prima luna piena che ha luogo nella stagione della primavera.