A Milano arriva lo sconto per la sosta intelligente dei monopattini

Se parcheggi bene, all'interno dei posteggi adibiti, hai diritto a uno sconto del 20% sul prezzo totale da pagare per il noleggio del monopattino elettrico. È questa, in estrema sintesi, la bizzarra ma interessante iniziativa avviata da una delle principali aziende che si occupano di mobilità in sharing per limitare il parcheggio selvaggio che sta colpendo la città di Milano (e non solo). Dato che il capoluogo lombardo ha il più grande numero sul territorio italiano di veicoli per la mobilità urbana dolce, l'idea è di fare diventare il centro cittadino un modello virtuoso anche per il rispetto delle regole e il senso civico, coniugando la sostenibilità ambientale con la vivibilità urbana.

Un incentivo al rispetto delle regole

Nella città di Milano ogni giorno vengono effettuati in media 8.600 viaggi in monopattino, con oltre 5mila veicoli in circolazione che si accumulano nel centro urbano. Il problema del traffico di monopattini riguarda - più che gli spostamenti in sé - soprattutto la sosta, troppo spesso effettuata al di fuori dai posteggi realizzati ad hoc dal Comune.

Affinché si ponga fine a questa pratica ben poco virtuosa, è necessario determinare un cambiamento culturale e - forse - qualche piccolo incentivo per favorire il rispetto delle regole può risultare utile. Proprio in questo senso sono state avviate le prime sperimentazioni che premiano chi rispetta la legge (e il buon senso) in fase di parcheggio, con uno sconto consistente sul prezzo finale del noleggio del veicolo.

Il bonus sarà attivo da giovedì 23 giugno e determinerà una riduzione del 20% del prezzo, ma solo ed esclusivamente nel caso di parcheggio corretto. Un modo per incentivare la sosta intelligente e contrastare il malcostume di abbandonare i monopattini un po' a casaccio, ormai diventato una vera e propria piaga in varie città italiane, oltre che particolarmente evidente proprio a Milano.