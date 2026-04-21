Milano, sciopero mezzi 24 aprile 2026: orari e linee coinvolte nella Design Week

Si preannuncia un altro "venerdì nero" per i trasporti pubblici. Per il 24 aprile 2026 è stato proclamato lo sciopero dei trasporti dell'ATM a Milano. Scopriamo gli orari dello stop, le fasce garantite e i motivi dello sciopero.

Sciopero ATM il 24 aprile 2026 a Milano: gli orari dello stop

L'ATM, l'Azienza del Trasporto Milanese, ha proclamato per la giornata di venerdì 24 aprile 2026 lo sciopero dei mezzi di trasporto. Lo sciopero arriva in una settimana cruciale per la capitale della moda che celebra la Design Week e il Salone del Mobile. La conferma della protesta è arrivata dai canali ufficiali dell'ATM che ha comunicato: «venerdì 24 aprile il sindacato Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee». La mobilitazione dei lavoratori dell'Azienda Trasporti Milanesi causerà non pochi disagi alla circolazione su diverse linee a Milano, ma anche sulla funicolare Como-Brunate.

Lo sciopero dei mezzi ATM a Milano per venerdì 24 aprile 2026 è stato proclamato dalle 8.45 fino alle 15 del pomeriggio. Attenzione: gli orari garantiti dei mezzi di trasporto a Milano sono fino alle 8:45 del mattino e dalle 15 in poi garantendo la fasce serali in modo da non causare disagi alla circolazione dei mezzi in piena Design Week, ma anche per pendolari e lavoratori. Stop anche alla circolazione della Funicolare Como-Brunate con il servizio interrotto dalle 8:30 alle 16:30.

Sciopero ATM a Milano: i motivi della protesta del 24 aprile 2026

Ma quali sono i motivi dello sciopero ATM di venerdì 24 aprile 2026? Il gruppo dell'Azienda Trasporti Milanesi in una nota diffusi ha comunicato i motivi della protesta: «barriere architettoniche per disabili” agli “aumenti salariali discriminatori ed encomi», ma anche la «diversificazione contrattuale aziendale, tassazione agevolata per i nuovi assunti, affitti agevolati/calmierati».

Non solo, i lavoratori dell'ATM richiedono anche la diminuzione degli «spostamenti disagiati da e per i cambi in linea, parcheggi per il personale in servizio», ma anche di puntare ad un miglioramento delle «le pause pranzo e soste tecniche per il personale notturno». Tra le richieste avanzate del gruppo ATM anche «luoghi di ristoro per pause brevi e bisogni fisiologici» oltre al «miglioramento dei servizi di assistenza ai cittadini e abbonamenti agevolati e le conciliazioni, richieste e fruizione delle ferie, ricariche bus elettrici e formazione del personale, viabilità e temporizzatori degli impianti semaforici, sicurezza, sanzioni disciplinari».