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Bagaglio smarrito, la Cassazione cambia le regole sui rimborsi: novità per i passeggeri

Novità per il rimborso ai passeggeri in caso di bagaglio smarrito. Ecco cosa ha deciso la Cassazione.
Mobilità28 Maggio 2026 - ore 11:20 - Redatto da Meteo.it
Mobilità28 Maggio 2026 - ore 11:20 - Redatto da Meteo.it

La Cassazione ha introdotto, con l’ordinanza n. 8684 del 7 aprile 2026, una importante novità in merito alla politica dei rimborsi ai passeggeri in caso di bagaglio smarrito. Cosa cambia rispetto al passato?

La decisione della Cassazione in caso di bagaglio smarrito in aeroporto

Cambiano le regole in caso di bagaglio smarrito in aeroporto. Dopo un lungo tergiversare la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8684 del 7 aprile 2026 ha deciso che il PIR (Property Irregularity Report), ossia il modulo compilato in aeroporto in caso di bagaglio smarrito da un passeggero ha già valenza di reclamo ai sensi della Convenzione di Montreal.

La Convenzione di Montreal è il trattato internazionale che si occupa della regolamentazione dei diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, ma anche in caso di bagagli smarriti o danneggiati e consegna in ritardo.

La novità fondamentale introdotta con l'ordinanza della Cassazione ha deciso che il modulo PIR, ossia la pratica di ricerca del bagaglio, diventa a tutti gli effetti un reclamo di smarrimento bagaglio.

Bagaglio smarrito in aeroporto: il precedente e quando si può chiedere il rimborso

Tutto è iniziato nel 2018 quando un passeggero del volo Catania - Düsseldorf - Copenaghen, operato dalla compagnia di volo Eurowings, ha vissuto un disservizio. In quel caso il passeggero, dopo aver compilato il modulo PIR per il rimborso, aveva visto sfumare la possibilità dopo il rifiuto del Giudice di Pace.

Il motivo? Il passeggero del volo Eurowings non aveva presentato un ulteriore reclamo formale entro 21 giorni dal PIR. Successivamente il Tribunale in appello aveva ribaltato la decisione del Giudice di Pace riconoscendo la validità del modulo presentato dal passeggero in aeroporto.

L'ordinanza della Cassazione ha semplicemente confermato quanto deciso dal Tribunale stabilendo che il reclamo PIR presentato allo sportello bagagli ha validità per il rimborso. Si tratta di una procedura semplificata per i tanti passeggeri che si ritrovano a vivere situazioni spiacevoli durante la consegna - ritiro dei bagagli.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Maggio ore 16:13

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