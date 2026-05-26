Sciopero treni 28 e 29 maggio? Le ultime notizie e gli orari dello stop

Il mese di maggio si conclude con un nuovo sciopero dei treni proclamato dal personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 in Italia. Scopriamo gli orari e le fasce di orario garantite.

Sciopero treni del 28 e 29 maggio 2026: chi si ferma e le fasce garantite

Si preannunciano due giornate nere nel trasporto ferroviario in Italia per lo sciopero proclamato giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026 dai lavoratori delle compagnie ferroviarie. Stop alla circolazione di un gran numero di treni per la protesta dei lavoratori del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord pronti ad incrociare le braccia dalle ore 21 di giovedì 28 alle ore 21 di venerdì 29 maggio 2026.

Attenzione: come in tutte le giornate di sciopero sono garantite determinate fasce orarie per consentire ai lavoratori, viaggiatori e pendolari di potersi spostare. Le fasce di orario garantite per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper è dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle 21.

Sono possibili disagi, ritardi e cancellazione a diversi treni. Per questo motivo il consiglio delle compagnie del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord è di controllare in tempo reale i treni garantiti.

Per via dello sciopero sono stati attivati anche i rimborsi dei biglietti per chiunque volesse rinunciare al viaggio fino all'ora di partenza del treno prenotato, mentre in caso di Intercity e Frecce è possibile farlo fino a 24 ore prima del giorno prima dello sciopero.

Sciopero 29 maggio 2026: chi si ferma? Non solo i treni

Da segnalare, sempre per venerdì 29 maggio 2026, oltre allo sciopero dei treni anche la protesta proclamata da alcune sigle sindacali, tra cui Cub. Ad incrociare le braccia questa volta saranno tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, ma anche del settore autostradale. Lo sciopero ha una durata di 24 ore, dalle 22 del 28 maggio fino alle ore 22 successive, e coinvolgerà il personale delle autostrade.