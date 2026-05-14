Boom di auto in Italia: è record in Europa, i dati ISTAT

L’Italia si conferma il Paese europeo con la più alta dipendenza dall’automobile. A certificarlo è l’ultimo report ISTAT dedicato allo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni, che evidenzia come nel nostro Paese ci siano oltre 700 autovetture ogni 1.000 abitanti, un dato nettamente superiore alla media europea. Numeri che raccontano un’Italia ancora fortemente legata alla mobilità privata, nonostante una rete ferroviaria sviluppata e investimenti importanti nel trasporto pubblico.

Italia prima in Europa per numero di auto: i dati ISTAT

Secondo il rapporto ISTAT, nel 2024 l’Italia ha raggiunto quota oltre 700 auto ogni 1.000 residenti, contro una media dell’Unione Europea ferma a 578 veicoli ogni 1.000 abitanti.

Il confronto con gli altri grandi Paesi europei evidenzia chiaramente il divario:

Italia: oltre 700 auto ogni 1.000 abitanti

oltre 700 auto ogni 1.000 abitanti Germania: circa 590

circa 590 Francia: circa 580

circa 580 Spagna: tra 550 e 600

tra 550 e 600 Media UE: 578

Il nostro Paese mantiene quindi il primato europeo del tasso di motorizzazione.+

Perché in Italia ci sono così tante auto?

L’automobile in Italia ha storicamente rappresentato molto più di un semplice mezzo di trasporto. Come ricorda ISTAT, durante il boom economico è diventata un vero simbolo di benessere e crescita sociale.

Tra il 1961 e il 1971 si è registrata una crescita impressionante:

meno di 50 auto ogni 1.000 abitanti nel 1961

nel 1961 oltre 200 auto ogni 1.000 abitanti nel 1971

La crescita non si è mai realmente fermata:

500 auto ogni 1.000 abitanti nel 1991

oltre 700 nel 2024

Una progressione che mostra quanto l’auto sia ancora centrale nella vita quotidiana degli italiani.

Trasporto pubblico e treni: l’Italia ha davvero poche alternative?

Il dato sorprendente è che il problema non sembra essere solo infrastrutturale. L’Italia dispone infatti di una rete ferroviaria competitiva rispetto a molti Paesi europei. Secondo ISTAT, la dotazione ferroviaria ad alta velocità è pari a 3,7 km ogni 1.000 km², superiore alla media UE di 2,1 km.

Solo due Paesi fanno meglio:

Francia: 4,3 km

4,3 km Spagna: 6,3 km

Nonostante questo, la domanda di trasporto ferroviario in Italia resta inferiore rispetto alle grandi economie europee.

I passeggeri ferroviari in Italia sono molti meno rispetto a Francia e Germania

Il report evidenzia che la domanda ferroviaria italiana supera i 55 miliardi di passeggeri/km, ma il confronto resta netto:

Italia: oltre 55 miliardi

oltre 55 miliardi Francia: 107 miliardi

107 miliardi Germania: 109 miliardi

In sostanza, pur avendo infrastrutture moderne, gli italiani continuano a preferire l’auto.