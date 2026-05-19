Rimborsi pedaggi autostradali: come ottenere il rimborso per ritardi dovuti a cantieri e traffico

Dal 1° giugno 2026 cambia il rapporto tra automobilisti e concessionari autostradali. Chi viaggia in autostrada e accumula ritardi a causa di cantieri o blocchi della circolazione potrà infatti chiedere il rimborso del pedaggio, secondo le nuove regole introdotte dalla delibera n. 211/2025 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Si tratta di una novità importante per milioni di utenti, soprattutto per chi percorre abitualmente tratte segnate da lavori prolungati, code e restringimenti di carreggiata. Il principio è semplice: se l’automobilista paga il pedaggio per utilizzare un’infrastruttura, ma il servizio viene compromesso da ritardi rilevanti, ha diritto a un indennizzo.

Dal 1° giugno 2026 arrivano i rimborsi in autostrada

Le nuove disposizioni diventeranno operative entro il 1° giugno 2026, ma l’applicazione sarà graduale. In una prima fase, per quanto riguarda i ritardi causati dai cantieri, il rimborso riguarderà soltanto i viaggi effettuati su tratte gestite interamente dallo stesso concessionario.

Per i percorsi che attraversano tratte gestite da concessionari diversi, invece, il meccanismo scatterà più avanti, entro il 1° dicembre 2026. Questo significa che, almeno inizialmente, non tutti i viaggi autostradali saranno coperti nello stesso modo.

Quando spetta il rimborso per i cantieri

Il rimborso per i ritardi provocati dai cantieri dipenderà dalla lunghezza del percorso effettuato. Per i tragitti inferiori ai 30 chilometri, il diritto al rimborso sarà riconosciuto indipendentemente dal ritardo accumulato.

Per le tratte comprese tra 30 e 50 chilometri, invece, sarà necessario superare i 10 minuti di ritardo. Sui percorsi superiori ai 50 chilometri, il rimborso scatterà quando il ritardo sarà di almeno 15 minuti.

L’importo non sarà uguale per tutti. Verrà calcolato sulla base di coefficienti stabiliti dall’Autorità, tenendo conto sia dell’impatto dei cantieri presenti sul percorso sia dello scostamento rispetto ai tempi ordinari di percorrenza.

In sostanza, più il disagio incide concretamente sul viaggio dell’utente, maggiore potrà essere il rimborso riconosciuto.

Rimborso anche in caso di blocco del traffico

La novità non riguarda solo i cantieri. La disciplina prevede rimborsi anche nei casi di blocco della circolazione, quando il traffico resta fermo per un periodo prolungato.

Se il blocco dura tra 60 e 119 minuti, l’utente potrà ottenere il rimborso del 50% del pedaggio. Se la durata è compresa tra 120 e 179 minuti, il rimborso salirà al 75%. Oltre i 180 minuti, invece, è previsto il rimborso totale del pedaggio.

È una misura pensata per compensare quei casi in cui il viaggio autostradale si trasforma in una lunga attesa, con tempi di percorrenza completamente diversi da quelli attesi.

Come presentare la richiesta di rimborso

Per chiedere il rimborso, l’automobilista dovrà rivolgersi al concessionario autostradale competente. Le società dovranno garantire più canali per l’invio della domanda, tra cui una sezione dedicata sul sito web, un numero telefonico o punti fisici di assistenza.

Una volta ricevuta la richiesta, il concessionario avrà 20 giorni di tempo per comunicare l’accoglimento della domanda, con l’importo da riconoscere, oppure il rigetto motivato.

La delibera prevedeva anche la creazione di una app unica per tutti i gestori, utile a presentare le domande in modo più semplice e centralizzato. Al momento, però, questa applicazione non risulta ancora disponibile.

Importi minimi e accredito del rimborso

Non tutti gli importi saranno liquidati immediatamente. I rimborsi superiori a 10 centesimi verranno accreditati, ma saranno erogati solo al raggiungimento della soglia minima di 1 euro. È un dettaglio pratico importante, perché nei casi di piccoli importi il rimborso potrebbe accumularsi prima di essere effettivamente versato all’utente.

Cosa succede agli abbonamenti autostradali

La normativa tutela anche chi utilizza abbonamenti per percorsi abituali. Se i lavori riducono in modo significativo la fruibilità della tratta, l’utente potrà recedere dal contratto e ottenere la restituzione della parte di abbonamento non goduta. È un passaggio rilevante soprattutto per pendolari e automobilisti che percorrono ogni giorno le stesse tratte per lavoro o studio.

I casi in cui il rimborso non è dovuto

Il diritto al rimborso non sarà automatico in ogni situazione. La misura non si applicherà quando sulla tratta è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio.

Sono poi escluse alcune circostanze straordinarie, come cantieri emergenziali legati a incidenti, eventi meteo eccezionali, fenomeni idrogeologici imprevedibili o attività di soccorso. Nella prima fase di applicazione resteranno fuori dal meccanismo anche i cantieri mobili.

Questo significa che l’automobilista dovrà verificare caso per caso se il ritardo rientra effettivamente tra quelli indennizzabili.

Le critiche del Codacons: rischio aumenti sui pedaggi

Accanto alla novità positiva per gli utenti, non mancano le critiche. Il Codacons segnala infatti un possibile paradosso: le società autostradali potrebbero recuperare la spesa sostenuta per i rimborsi attraverso le tariffe dei pedaggi.

Per i ritardi da cantiere, i gestori potranno recuperare fino al 2027 il 100% della spesa sostenuta, poi il 75% nel 2028, il 50% nel 2029 e il 25% nel 2030. Per i blocchi della circolazione, il recupero potrà essere totale se il concessionario dimostra la forza maggiore, il rispetto degli obblighi informativi e l’adozione delle misure necessarie per superare l’evento.

Secondo l’associazione dei consumatori, quindi, il rischio è che alla fine siano proprio gli automobilisti, attraverso futuri aumenti dei pedaggi, a finanziare i rimborsi riconosciuti per ritardi e disagi.

Una buona notizia per chi viaggia spesso in autostrada

Nonostante alcune criticità, l’introduzione dei rimborsi rappresenta una novità significativa per chi percorre spesso tratte autostradali interessate da cantieri lunghi e rallentamenti frequenti.

Basti pensare ad alcune arterie note per i lavori e i disagi, come la A7 Milano-Genova, la A10 Genova-Ventimiglia, la A12 Genova-La Spezia, ma anche diverse tratte nelle Marche e in Abruzzo.

Il nuovo sistema potrà offrire una tutela concreta agli automobilisti, a patto che le procedure siano semplici, rapide e davvero accessibili. La vera sfida sarà proprio questa: trasformare il diritto al rimborso in uno strumento effettivamente utilizzabile da chi ogni giorno subisce ritardi e disservizi in autostrada.