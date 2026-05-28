Quando mettersi in macchina per il ponte del 2 giugno: i giorni da bollino rosso
Traffico da bollino rosso in vista del ponte del 2 giugno 2026, giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica. A seguire i giorni da bollino rosso e le tratte critiche.
Bollino rosso sulle autostrade in Italia per il weekend del 2 giugno 2026: i giorni a rischio
Il weekend del 2 giugno 2026, giorno della Festa della Repubblica, si delinea critico con milioni di persone pronte a mettersi in viaggio sulle autostrade. Con l'arrivo della prima ondata di calore della stagione 2026 saranno in tante le persone pronte a partire in vista del ponte del 2 giugno 2026 anche per godere di questo clima di stampo estivo.
Dati alla mano, il picco del traffico sulle autostrade italiane è previsto nelle giornate di venerdì 29, sabato 30 maggio e domenica 31 maggio con moltissimi viaggiatori pronti a raggiungere le destinazioni di mare.
Ecco le previsioni del traffico autostradale per il weekend del 2 giugno con le giornate da bollino rosso e giallo:
- venerdì 29 maggio 2026: prima giornata intensa di traffico per l'inizio del lungo ponte con la fase da bollino rosso indicata nelle ore pomeridiane;
- sabato 30 maggio 2026: un'altra giornata da traffico intenso con bollino rosso nelle prime ore del mattino, mentre da bollino giallo dal pomeriggio;
- domenica 31 maggio 2026: bollino giallo con traffico normale;
- lunedì 1 giugno 2026: giornata da bollino giallo;
- martedì 2 giugno 2026: traffico intenso con bollino giallo la mattina, mentre dal pomeriggio fino alla sera scatta il bollino rosso;
- mercoledì 3 giugno 2026: bollino giallo per la coda dei rientri.
Tratte autostradali a rischio traffico intenso nel ponte del 2 giugno 2026
A seguire le strade ed autostrade segnalate per il traffico intenso nei giorni del Ponte del 2 giugno 2026:
Le strade e autostrade più soggette al traffico per il ponte 2 giugno saranno:
- A1 Milano-Napoli, in particolare nei tratti tra Milano, Bologna, Firenze e Roma;
- A4 Torino-Trieste, in direzione Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
- A14 Adriatica, traffico intenso verso Riviera Romagnola, Marche, Abruzzo e Puglia;
- A22 Brennero per raggiungere Trentino-Alto Adige e Austria;
- A2 Autostrada del Mediterraneo (Salerno-Reggio Calabria): traffico intenso in entrambe le direzioni;
- A12 Genova-Sestri Levante e rete ligure;
- A24 Roma-Teramo, in direzione Adriatico;
- statale 18 Tirrena Inferiore e statale 106 Jonica.