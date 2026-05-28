FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Quando mettersi in macchina per il ponte del 2 giugno: i giorni d...

Quando mettersi in macchina per il ponte del 2 giugno: i giorni da bollino rosso

Con l'arrivo del weekend del 2 giugno 2026 milioni di persone sono pronte a mettersi in viaggio: scopriamo i giorni da bollino rosso.
Mobilità28 Maggio 2026 - ore 17:02 - Redatto da Meteo.it
Mobilità28 Maggio 2026 - ore 17:02 - Redatto da Meteo.it

Traffico da bollino rosso in vista del ponte del 2 giugno 2026, giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica. A seguire i giorni da bollino rosso e le tratte critiche.

Bollino rosso sulle autostrade in Italia per il weekend del 2 giugno 2026: i giorni a rischio

Il weekend del 2 giugno 2026, giorno della Festa della Repubblica, si delinea critico con milioni di persone pronte a mettersi in viaggio sulle autostrade. Con l'arrivo della prima ondata di calore della stagione 2026 saranno in tante le persone pronte a partire in vista del ponte del 2 giugno 2026 anche per godere di questo clima di stampo estivo.

Dati alla mano, il picco del traffico sulle autostrade italiane è previsto nelle giornate di venerdì 29, sabato 30 maggio e domenica 31 maggio con moltissimi viaggiatori pronti a raggiungere le destinazioni di mare.

Ecco le previsioni del traffico autostradale per il weekend del 2 giugno con le giornate da bollino rosso e giallo:

  • venerdì 29 maggio 2026: prima giornata intensa di traffico per l'inizio del lungo ponte con la fase da bollino rosso indicata nelle ore pomeridiane;
  • sabato 30 maggio 2026: un'altra giornata da traffico intenso con bollino rosso nelle prime ore del mattino, mentre da bollino giallo dal pomeriggio;
  • domenica 31 maggio 2026: bollino giallo con traffico normale;
  • lunedì 1 giugno 2026: giornata da bollino giallo;
  • martedì 2 giugno 2026: traffico intenso con bollino giallo la mattina, mentre dal pomeriggio fino alla sera scatta il bollino rosso;
  • mercoledì 3 giugno 2026: bollino giallo per la coda dei rientri.

Tratte autostradali a rischio traffico intenso nel ponte del 2 giugno 2026

A seguire le strade ed autostrade segnalate per il traffico intenso nei giorni del Ponte del 2 giugno 2026:

Le strade e autostrade più soggette al traffico per il ponte 2 giugno  saranno:

  • A1 Milano-Napoli, in particolare nei tratti tra Milano, Bologna, Firenze e Roma;
  • A4 Torino-Trieste, in direzione Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
  • A14 Adriatica, traffico intenso verso Riviera Romagnola, Marche, Abruzzo e Puglia;
  • A22 Brennero per raggiungere Trentino-Alto Adige e Austria;
  • A2 Autostrada del Mediterraneo (Salerno-Reggio Calabria): traffico intenso in entrambe le direzioni;
  • A12 Genova-Sestri Levante e rete ligure;
  • A24 Roma-Teramo, in direzione Adriatico;
  • statale 18 Tirrena Inferiore e statale 106 Jonica.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Bagaglio smarrito, la Cassazione cambia le regole sui rimborsi: novità per i passeggeri
    Mobilità28 Maggio 2026

    Bagaglio smarrito, la Cassazione cambia le regole sui rimborsi: novità per i passeggeri

    Novità per il rimborso ai passeggeri in caso di bagaglio smarrito. Ecco cosa ha deciso la Cassazione.
  • Sciopero treni 28 e 29 maggio? Le ultime notizie e gli orari dello stop
    Mobilità26 Maggio 2026

    Sciopero treni 28 e 29 maggio? Le ultime notizie e gli orari dello stop

    Sciopero dei treni per giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026. Scopriamo gli orari e i motivi della protesta.
  • Rimborsi pedaggi autostradali: come ottenere il rimborso per ritardi dovuti a cantieri e traffico
    Mobilità19 Maggio 2026

    Rimborsi pedaggi autostradali: come ottenere il rimborso per ritardi dovuti a cantieri e traffico

    Dal 1° giugno 2026 arriva il rimborso del pedaggio autostradale per ritardi causati da cantieri e blocchi del traffico.
  • Sciopero trasporti oggi, 18 maggio 2026: a rischio bus, metro e treni, ecco gli orari
    Mobilità18 Maggio 2026

    Sciopero trasporti oggi, 18 maggio 2026: a rischio bus, metro e treni, ecco gli orari

    Oggi, lunedì 18 maggio 2026, sciopero dei trasporti in diverse città d'Italia. Chi si ferma, il perchè e gli orari garantiti.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ponte del 2 giugno con ritorno dei temporali al Nord!
Tendenza28 Maggio 2026
Meteo: ponte del 2 giugno con ritorno dei temporali al Nord!
La tendenza meteo per fine di maggio e inizio di giugno vede un possibile peggioramento al Nord con ritorno dei temporali. Caldo meno intenso.
Meteo, weekend e Ponte del 2 giugno tra caldo e instabilità: la tendenza
Tendenza27 Maggio 2026
Meteo, weekend e Ponte del 2 giugno tra caldo e instabilità: la tendenza
Le temperature, seppur in lieve calo, resteranno sopra le medie stagionali su tutta Italia. Instabilità in aumento con temporali di calore. La tendenza meteo
Meteo, dal 29 maggio lieve calo termico e instabilità in aumento: la tendenza
Tendenza26 Maggio 2026
Meteo, dal 29 maggio lieve calo termico e instabilità in aumento: la tendenza
Si smorza leggermente l'eccezionale ondata di caldo in corso a partire da venerdì: temperature sopra la norma e caldo da piena estate con temporali. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Maggio ore 00:59

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154