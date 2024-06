Meteo prossimi giorni e weekend: temperature di nuovo in aumento?

Dopo settimane di clima instabile e variabile con piogge e grandinate, le previsioni meteo del weekend delineano un miglioramento anche nelle regioni del Centro-Nord. Al Sud persiste un clima estivo con temperature bollenti e picchi di oltre 35° nelle Isole.

Meteo, le previsioni del weekend: sole da Nord a Sud

Tempo più stabile in Italia con temperature in aumento e il primo vero assaggio d'estate lungo tutto lo stivale. La perturbazione n.5, che ha fatto registrare danni e disagi in diverse regioni del Centro-Nord colpite da violenti grandinate e nubifragi, sta lasciando il nostro paese diretta verso i Balcani consentendo un miglioramento del clima. L’alta pressione recupera terreno, ma i suoi effetti si faranno sentire soltanto la prossima settimana.

Nella giornata di oggi e domani, venerdì 14 e sabato 15 giugno, è previsto il passaggio di due perturbazioni di gran lunga più deboli rispetto alle precedenti che interesseranno le Alpi e i settori di pianura, ma anche la Sardegna e le regioni del Centro-Sud nella giornata di domenica 16 giugno. L'arrivo della perturbazione determinerà una attenuarsi delle temperature nelle regioni del Sud, anche se a metà della prossima settimana è prevista la rimonta dell'alta pressione con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 40° al Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 14 giugno: bel sole nelle regioni del Centro-Sud ed Emilia Romagna. Nuvole al Nord con il rischio di piogge isolate lungo l’arco alpino, in Valle d’Aosta e sulla Liguria centro-orientale. Le temperature massime in calo con valori compresi tra i 23-30° al Sud. Per sabato 15 giugno tempo stabile al Centro-Sud ed Emilia, mentre ancora nuvole al Nord dove non si esclude il rischio di piogge sparse e locali rovesci. In aumento le temperature con picchi di anche 30° al Sud e Isole.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Nella giornata di domenica 16 giugno bel tempo con sole nelle regioni del Centro-Nord ad eccezione della Liguria e delle Alpi dove previste nuvole e il rischio di qualche debole piogge. Anche in Sardegna si delinea la possibile di qualche rovescio o temporale isolato a causa di un nucleo instabile in arrivo dalle Baleari. Sole e caldo al Centro-Sud e Sicilia. Nella giornata di lunedì 17 giugno tempo stabile lungo tutto lo stivale; qualche annuvolamento al Nord e zone alpine dove non si esclude la possibilità di qualche rovescio nel pomeriggio.

Da martedì 18 giugno è previsto il rinforzo dell’Anticiclone nord-africano con un aumento del caldo e delle temperature da Nord a Sud. E' probabile la prima vera ondata dell'estate 2024 con i valori che schizzeranno intorno ai 35° e picchi di anche 40° in Sardegna e Sicilia.