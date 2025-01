Meteo, weekend con il sole, poi arriva la perturbazione dell'Epifania

Gli effetti della prima perturbazione del 2025 sono oramai diretti verso il Sud Italia prima di abbandonare definitivamente il paese. Da sabato 4 gennaio è previsto un miglioramento del tempo, ma attenzione sarà solo temporaneo visto che è in arrivo una seconda perturbazione. Ecco le previsioni del weekend della Befana e dei prossimi giorni.

Meteo, che tempo farà nel primo weekend di gennaio?

La perturbazione n.1 di gennaio 2025 è diretta in queste ore verso il sud della penisola per poi allontanarsi da sabato 4 gennaio. Intanto alle sue spalle affluisce una massa d'aria più fredda con un temporaneo calo delle temperature durante il primo weekend del mese.

Sabato 4 gennaio è previsto un miglioramento, ma solo temporaneo visto che già nelle zone di Nord-Ovest sono previste nuvole che anticipano l'arrivo della seconda perturbazione del mese prevista entro martedì 7 gennaio 2025. Tra lunedì 6 gennaio 2025, giorno dell'Epifania, che tutte le feste si porta via, e martedì 7 gennaio è previsto un clima instabile e variabile con il ritorno di piogge e temporali, anche intensi ed abbondanti, nelle regioni del Nord con neve sulle Alpi. Le temperature saranno altalenanti.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 3 gennaio 2025: piogge in Emilia Romagna e Alto Adriatico, mentre nel resto del Nord schiarite con nebbie o nubi basse possibili sulla pianura centrale. Nelle regioni del Centro Italia nuvole e tempo variabile con fenomeni temporaleschi anche intensi in Campania, Marche. Neve fino ai 1300-1500 metri in Appennino. Anche in Sardegna nuvole, mentre schiarite in buona parte delle regioni meridionali ad eccezione di Puglia e Calabria dove sono previste piogge.

In aumento le temperature massime in pianura al Nord e sul medio o basso Adriatico, stazionarie o in lieve calo altrove. Nella giornata di sabato 4 gennaio 2025 si faranno sentire gli ultimi effetti della perturbazione n.1 del mese con piogge e temporali in Calabria, mentre migliorano le condizioni in Puglia e Campania. Nuvolosità irregolare in Sicilia e Sardegna, mentre al Nord inizio di giornata con nebbie o nubi basse in pianura e bel tempo sereno altrove. Torna la neve al confine della Valle d’Aosta e dell’alto Piemonte.

Meteo, le previsioni per l'Epifania in Italia

Che tempo farà nel lungo weekend dell'Epifania? La tendenza meteo delinea una situazione movimentata complice il passaggio di una nuova perturbazione. Da lunedì 6 gennaio 2025, infatti, è previsto l'arrivo di un nuovo impulso perturbato che si farà sentire nelle zone di Nord-Ovest e della Toscana per poi interessare anche il Nord-Est e il Centro-Sud con piogge e temporali. Da martedì 7 gennaio la perturbazione si allontanerà dalla penisola con un clima che si farà dinamico con l'arrivo di un’area ciclonica che potrebbe trascinare verso l’Italia aria molto fredda.

Domenica 5 gennaio 2025 torna il maltempo in Liguria, Toscana e lungo l’alto Adriatico, mentre nel resto d'Italia alternanza di nuvole e schiarite. Non si escludono piogge e rovesci anche in Lombardia. Lunedì 6 gennaio, giorno della Befana, piogge e temporali nelle zone di Nord-Ovest e lungo il settore alpino orientale. Temperature stabili nelle regioni del Nord, mentre al Centro-sud avremo è previsto un rialzo termico per la presenza di vento Scirocco. Torna la neve sulle Alpi a quote medie intorno ai 1000 metri.